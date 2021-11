Politi: Der var ikke tale om terror ved juleparade i USA

En 39-årig mand mistænkes for at have dræbt fem personer ved søndag at køre ind i en juleparade i Waukesha i den amerikanske delstat Wisconsin.

Det oplyser politiet mandag aften dansk tid.

Politichefen i Waukesha, Daniel Thompson, tilføjer på mandagens pressemøde, at man ikke vurderer, at der var tale om en terrorhandling.

Manden var angiveligt involveret i husspektakler kort før hændelsen.

»Vi har information om, at den mistænkte var involveret i husspektakler kort forinden, og at den mistænkte forlod hjemmet, kort før vi kom frem til husspektaklerne«, siger politichefen ifølge amerikanske CNN.

Den mistænkte vil blive sigtet for fem drab, oplyser politiet.

De fem ofre er personer i alderen 52 til 81 år. Fire af ofrene var kvinder, mens den ældste, den 81-årige, var en mand.

Foruden de fem dræbte, blev 48 kvæstet, oplyser politiet mandag.

En betjent affyrede skud mod den mistænkte under hændelsen. Politiet måtte dog holde igen på grund af de mange mennesker på stedet, lyder det.

»Mens den mistænkte kørte gennem menneskemængden, var der en betjent, der affyrede sit våben og skød mod den mistænkte for at stoppe truslen«.

»Men på grund af antallet af mennesker blev betjenten nødt til at stoppe og ikke affyre flere skud«, siger politichef Daniel Thompson.

Et øjenvidne har fortalt til den lokale avis Milwaukee Journal Sentinel, at han så bilisten trykke speederen i bund og køre langs paraderuten.

»Og så hørte vi et højt brag og øredøvende skrig fra folk, der blev ramt af bilen«, siger Angelito Tenorio til avisen.

En kvinde har samtidig fortalt, at køretøjet ramte en gruppe af dansere bestående af piger mellem 9 og 15 år. Et andet vidne så mindst en person blive slynget hen over bilens kølerhjelm.

Bilen skønnes ifølge et øjenvidne at have ramt menneskemængden med en hastighed på over 60 kilometer i timen.

Alle skoler i distriktet holder lukket mandag efter tragedien.

Waukesha ligger omkring 32 kilometer vest for Milwaukee, der er den største by i Wisconsin. Juleparaden er en årlig begivenhed i byen.

ritzau