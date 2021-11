En sjette person er død efter et angreb på juleparade

Endnu en person er død som følge af det angreb, der fandt sted på en juleparade i Waukesha i den amerikanske delstat Wisconsin natten til mandag

Det betyder, at i alt seks personer har mistet livet som følge af angrebet, der skete, da en bil påkørte en folkemængde ved juleparaden.

Mere end 60 personer blev såret i angrebet.

Nyhedsbureauet AFP skriver, at det er et barn, der er det sjette offer for angrebet. Den præcise alder nævnes ikke.

De øvrige fem ofre er i alderen 52 til 81 år, fire af ofrene er kvinder, og en er mand.

En 39-årig mand mistænkes for at have stået bag angrebet.

Anklagere i sagen siger, at den mistænkte har kriminelle sager bag sig i tre forskellige stater.

Politiet i Waukesha vurderer, at der ikke var tale om en terrorhandling.

Den 39-årige mistænkte var løsladt mod kaution i en sag om vold i hjemmet og skulle have været involveret i husspektakler kort før angrebet.

ritzau