Fredspris til journalistik: Vaccine mod magtmisbrug, løgn og propaganda

Nobels Fredspris

To journalister– en fra Filippinerne, en fra Rusland – modtager i Oslo fredag Nobels Fredspris 2021 for deres indsats for ytringsfrihed som en forudsætning for demokrati og varig fred. »De repræsenterer alle journalister, der fastholder dette ideal i en verden, hvor demokrati og pressefrihed står over for stadig mere ugunstige forhold«, ifølge Berit Reiss-Andersen, formand for den norske Nobelkomite i Oslo.

Maria Ressa har i over tre årtier arbejdet som journalist i Filippinerne og stået bag afslørende rapporter om korruption, magtmisbrug og krænkelser af menneskerettighederne. Hun er medstifter af Rappler, et online nyhedssite for undersøgende journalistik, og kendt som en uforfærdet kritiker af præsident Rodrigo Duterte.

Dmitrij Muratov har været chefredaktør for den russiske avis Novaja Gaseta fra 1995 til 2017. Avisen har stået bag opsigtsvækkende undersøgende journalistik, der har afsløret korruption i hjertet af det russiske samfund. Seks af avisens journalister er blevet myrdet i løbet af de seneste to årtier.

