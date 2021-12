Grønland er sårbart over for spionage og fake news

Hun samarbejder med russiske politikere i Arktisk Råd, hvor hun er formand for landenes parlamentarikergruppe. Og hun understreger, at Rusland er en afgørende faktor i Arktis, som Grønland må og skal samarbejde med.

Men folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen fra det store regeringsparti IA er ikke overrasket over, at Rusland ifølge Forsvarets Efterretnigstjeneste (FE) spionerer mod Grønland. Og at russerne spreder misinformation designet til at skabe splittelse både internt i rigsfællesskabet og i forhold til USA