Globale forsyningsproblemer vokser sig endnu større i 2022, og herhjemme kan virksomhederne ikke holde priserne nede længere

Takket være omikron, Kinas nultolerancepolitik over for corona og buldrende privatforbrug er problemerne med de globale forsyningskæder ikke ved at blive mindre. Tværtimod. Nu rammer prisstigninger for alvor de danske forbrugere.