Flere hundrede syrere er flygtet ud af Danmark, fordi de ikke føler sig trygge eller kan lide forholdene

Fakta

Til møde i EU

Udlændingeminister Mattias Tesfaye møder torsdag formiddag op i EU-Parlamentets borgerrettighedsudvalg. Udvalget har inviteret Tesfaye for at spørge ind til den danske praksis med at hjemsende syrere i Damaskus-området og de danske planer om at opretteasyllejre uden for EU.