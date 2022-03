Schweiz har indefrosset næsten 42 milliarder. Men måske er 1.449 milliarder sluppet ud

Russiske rigmænd havde enorme beløb i Schweiz. Kun en mindre del er beslaglagt. Det får folkevalgte til at kritisere myndighedernes langsommelighed. De frygter, at vanvittigt store beløb er flyttet i sikkerhed for Vestens sanktioner.