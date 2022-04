Major: Putins kæmpemissil er så stort som tre busser, men det kan ikke mere end alle mulige andre

Ruslands præsident, Putin, siger, at testaffyring af langtrækkende missil skal få Ruslands fjender til »at tænke sig om to gange«. Eksperter tolker det mest som signal-givning fra Rusland og ikke udtryk for en eskalering.