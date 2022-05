Skandalechefen er væk. Men hvad nu for Frontex?

Skandalerne og intern uro har i årevis tynget det europæiske grænse- og kystvagtagentur, Frontex. Nu har direktøren sagt op, og mange er glade for, at han er fortid. Andre mener, at det er en skandale i sig selv, at han ikke blev fyret først.