Korridorer ved Sortehavet skal afværge sultkatastrofe

Millioner af tons afgrøder sidder fast i Ukraine, fordi russerne blokerer de ukrainske kyster ved Sortehavet. Flere lande ønsker at lave beskyttelseskorridorer ved Sortehavet for at afværge fødevarekrisen og truslen om sultkatastrofe, som bliver mere akut for hver dag. Men det bliver en diplomatisk svær opgave, vurderer ekspert.