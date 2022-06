Mette Frederiksen: »Den eneste grund til, at Rusland ikke er gået ind i et Natoland, er fordi Nato er her«

Trods en plads allerbagerst i feltet får Danmark ikke kritik på Natos topmøde for langsom vækst i forsvarsudgifterne. Mette Frederiksen udelukker ikke, at der kan blive behov for at bruge endnu flere milliarder på forsvaret.