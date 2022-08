Derfor ransagede FBI Trumps hus: Hemmelige agenter og efterretninger kunne være i fare

Fredag offentliggjorde det amerikanske justitsministerium det 38-sider lange dokument, der fik en dommer til at godkende ransagningen af eks-præsident Donald Trumps hjem. Grundlaget for den måske mest alvorlige mistanke – at Trump skal have forsøgt at forhindre myndighederne i at få fat i dokumenterne – er dog streget ud.