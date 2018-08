Optøjer begyndte med et mord: Nu kritiseres højrenationale for at gå på heksejagt efter udlændinge To mænd fra Syrien og Irak er anholdt efter knivdrab under byfest i byen Chemnitz, der er hårdt plaget af højreradikale optøjer.

Lynhurtigt lykkedes det at få samlet 800 mennesker til sørgemarch efter mordet på en 35-årig tysk mand under byfesten i Chemnitz, langt mod øst i Tyskland.

Under den kendte statue af Karl Marxs hoved midt i byen, den næststørste buste i verden, rungede råbet »Wir sind das Volk!« - »Vi er folket« fra den overvejende sortklædte mængde, hvoraf mange var kronragede unge mænd.

I er ikke velkomne

Da to unge mænd med mørk hudfarve dukkede op på pladsen, løb flere af deltagerne efter dem, mens de råbte »Kanakker - I er ikke velkomne her!«

Begivenhederne udviklede sig. Snart begyndte flasker at flyve i retning af den lille gruppe politifolk, der var til stede. Og så trampede sørgemarchen gennem byen

»Sådan en forsamling, der går på heksejagt efter folk, som ser anderledes ud eller har en anderledes baggrund, vil vi ikke acceptere. Ligesom vi heller ikke vil acceptere forsøgene på at sprede had i gaderne«, sagde den tyske regerings talsmand, Stefen Seibert, på et pressemøde i Berlin

Ikke plads til selvjustits

Han fortsatte sin fordømmelse af begivenhederne søndag i Chemnitz, der hed Karl Marx Stadt under DDR-styret.

»Der er ikke plads til folk, som begår selvjustits eller for grupper, som vil sprede had, intolerance og ekstremisme i Tyskland«, sagde Stefen Seibert.

Optøjerne i Chemnitz begyndte med et mord. Natten til søndag kom flere mænd i karambolage på en gade under den årlige byfest. Tre mænd med tysk statsborgerskab blev alvorligt såret af flere knivstik. Den ene, en 35-årig mand, døde senere samme nat.

Mænd med »forskellige nationaliteter«

Politiet anholdt hurtigt to mænd, der forsøgte at flygte fra gerningsstedet. I første omgang ville politiet ikke oplyse om de to mænd var sigtet for drabet, blot at de har »forskellige nationaliteter«.

Først i dag fortalte politiet, at de anholdte er en 23-årig syrisk og en 22-årig irakisk mand, de er nu begge sigtet for mord.

Søndag eftermiddag blev to demonstrationer gennemført efter mordet. Først arrangerede det højrenationale parti Alternative für Deutschland en aktion, der forløb fredeligt.

Hooligans arrangerede march

Allerede da opfordrede tilhængere af fodboldgrupperingen Kaotic Chemnitz, der er kendt som hooligans med nazistiske præferencer, på Facebook til en sørgemarch samme eftermiddag under mottoet: »Lad os sammen vise dem, hvem der har noget at skulle have sagt her«.

Det var den, der udviklede sig til jagt på udlændinge og flaskeskyts mod politiet.

Foto: Jan Woitas/Ritzau Scanpix

Foto: Jan Woitas/Ritzau Scanpix

Politikere i chok

Politikere fra alt fra Die Linke til regeringspartiet CDU er i chok over, hvor hurtigt og effektivt det lykkedes at etablere en effektiv, højreradikal demonstation.

»Det er en ny dimension af voldelig eskalation«, sagde indenrigsministeren i delstaten Sachsen, hvor Chemnitz ligger, Roland Wöller på en pressekonference.

»Det er frygteligt, at folk kan organisere sådan et fremmøde, lukke en byfest, løbe gennem byen og skræmme folk«, sagde borgmesteren i Chemnitz, Barbara Ludwig, SPD.

»Det er et nyt fænomen, at den slags demonstrationer kan organiseres så hurtigt på de sociale medier«, siger Kerstin Köditz fra Die Linke i en pressemeddelelse. Hun beskylder politiet for at have ageret for langsomt på den voldelige demonstration.

Mandag aften ventes flere demonstationer fra højre og venstre i Chemnitz.

Foto: Odd Andersen/Ritzau Scanpix