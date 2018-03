Anders Fogh Rasmussen: Europa er selv skyld i migrantstrømmen Europas politiske elite svigtede Libyen og lagde grunden til migrant-strømmen, der nu truer dem, mener Nato’s tidligere generalsekretær. Helle Thorning-Schmidt (S) erkender svigt.

Europas politiske elite ligger, som den har redt, når migrations- og flygtningebølgen i disse år er ved at vende op og ned på europæisk politik.

Det mener Nato’s tidligere generalsekretær og Danmarks tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen på syvårsdagen for Folketingets lynbeslutning i 2011 om at sende danske F-16 fly forrest i luftkrigen mod Libyens diktator Moamar Gaddafi.

»Libyen er i dag et springbræt for illegal immigration til Europa, herunder også terrorisme. Jeg havde forventet, at det internationale samfund dengang ville stå klar til at hjælpe de nye magthavere. Det var en klar fejl, at der ikke kom en form for fredsbevarende styrke, og det betaler alle nu prisen for. Der har Europa som nabo et særligt ansvar«, siger Anders Fogh Rasmussen, der i dag driver en international konsulentvirksomhed.

Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) havde regeringsansvaret, da krigen sluttede. Hun kalder migrationspresset et »absolut omdrejningspunkt i europæisk politik« og peger på, at meget skulle være gjort anderledes.

»Vi forlod Libyen for hurtigt, verdenssamfundet skulle have brugt langt flere ressourcer på at få landet til at fungere. Det var godt, at vi greb ind, men det bør være en lære til alle om, at der skal være ressourcer til at udvikle og hjælpe med opbygning af et politisk system«, siger Thorning-Schmidt. Hun afviser dog, at Europa bærer på en egentlig skyld, »men vi kunne have gjort mere«.

Siden Libyen helt brød sammen i 2014 har over 700.000 migranter og flygtninge krydset Middelhavet.

Over 10.000 er druknet på vejen, og FN’s eksperter vurderede for nylig i et notat til Sikkerhedsrådet, at situationen inde i Libyen nu er forværret. Anders Fogh fastholder et særligt europæisk ansvar: »Europa har ikke haft viljen og evnen til at engagere sig, derfor kommer flygtningene og migranterne«.

Var man naiv, da man overså risikoen for et sammenbrud i Libyen?

»Hvem?«.

Dig selv blandt andre?

»Nej, jeg synes, ’naiv’ vil være et meget forkert udtryk. Men læren er, at selv om det altid koster noget at handle – det har vi set i Irak og i Afghanistan – så er det ikke at foretage sig noget ofte værre. Det viser den ulykkelige tragedie i Syrien også«.

Nuværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) havde ansvaret, da Danmark gik i krig. I dag sidder han med medansvaret for håndtering af menneskestrømmen. Statsministeren ønsker dog ikke at kommentere sine forgængeres vurdering af migrantkrisen.

Det var efter blot 75 minutters debat 18. marts 2011, at et helt enigt Folketing sendte F-16 flyene på bombetogter. Det skete med Europas største folkelige opbakning. Tre måneder senere landede en stribe toppolitikere i Libyens østlige hovedby, Benghazi.

Med i flyet var Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen. Han husker tilbage: »Vi blev modtaget som helte, som nogen, der havde reddet dem. Det gjorde selvfølgelig et kæmpe indtryk«.

Få måneder senere stod det klart, at Benghazi var omdrejningspunkt for islamistiske kræfter i oprørsbevægelsen.

»Vi troede, at folk, der har levet i et forfærdeligt diktatur i så mange år, gerne vil demokratiet«, siger han og konstaterer: »Problemet er bare, at vi blev klogere«.