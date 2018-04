Brexit tvinger Lars Løkke Rasmussen på en uvant alliancejagt i Europa Danmark mister snart beskyttelsen i EU fra storebror Storbritannien. Brexit rykker EU’s magtbalance sydpå og tvinger Danmark til at opsøge uvante partnere.

Danmark har i mange år ligget trygt i læ af Storbritannien i EU.

Briterne har som EU’s næststørste økonomi haft muskler til at slås for mange interesser, som også er danske. Og Danmark har med glæde ladet storebror tage slagsmålene for budgetmådehold og imod protektionisme, større EU-integration og eurozonedominans.

Men det er slut efter Brexit næste år. Og på den måde var det fortiden, der besøgte Lars Løkke Rasmussen, da premierminister Theresa May kom på visit i København.

Fremtiden er statsministeren taget sydpå for at skabe. Han er på en charmetur, der startede torsdag over middag i Berlin, fortsatte om aftenen i Lissabon og slutter i dag i Madrid.

Når Storbritannien som en af Danmarks vigtigste allierede forlader EU, skal Danmark agere på en helt ny måde i EU. Selv i partnerskab med vores nordeuropæiske venner er vi for små til at sikre indflydelse i EU, og derfor må Lars Løkke ud i Europa for at finde nye venner, forklarer professor Rebecca Adler-Nissen:

»Vi har ikke storebror længere. Det kan man tydeligt se i den måde, Danmark går til sagerne på. Og en lang række lande er i øvrigt i gang med samme øvelse«, siger hun.

Med Brexit rykker magtbalancen sig i EU mod syd, hvilket utvivlsomt har ligget i baghovedet, da Lars Løkke besøgte kansler Angela Merkel i Bundeskanzleramt.

De to statsledere kom et kvarter for sent til pressemødet, men forsikrede grinende de fremmødte tyske og danske journalister om, at de skam ikke var blevet uvenner over frokosten. Tværtimod er venskabet mellem de to lande i sin helt egen liga, ifølge Lars Løkke. Den afsatte time havde blot ikke været nok til at nå det hele.

Tyskland ser sig som en brobygger i EU og ønsker, bortset fra det tætte parløb med Frankrig, ikke at indgå i faste alliancer. Men hvis tyskerne fortsat efter Brexit lægger sig i midten, så tipper magten sydpå.

Og det vil kunne tvinge Danmark til at indtage en endnu hårdere position i EU i kampen mod større budgetter og dybere integration. En mere stejl position vil med stor sikkerhed føre danske nederlag i EU med sig, og hvordan ser det ud i den hjemlige debat, hvor EU ofte ikke ligefrem knuselskes?

Angela Merkel kom ikke med nogen løfter om at følge de danske ønsker om at trække i en nordeuropæisk retning. Og hun forholdt sig på pressemødet ikke til de danske bekymringer om, at EU-budgettet ser ud til at stige.

Men hun kom Danmark lidt i møde i sagen om Nord stream 2 og planen om en russiske gasledning gennem dansk farvand. Angela Merkel har hidtil anset projektet som et rent kommercielt anliggende, som politikerne ikke skulle blande sig i, men nu erkender hun, at det også har en politisk dimension, der bør diskuteres.

Den ændring glædede Lars Løkke Rasmussen sig over, da han efter pressemødet slog et smut forbi Brandenburger Tor. Her mødte han en dansk folkeskoleklasse, der stillede en række uforudsigelige spørgsmål til statsministeren.

Hvad fik Merkel og Løkke at spise til frokost? (Carpaccio og fisk). Var Martin Krasnik med på turen? (Nej). Og kommer Løkke til Folkemødet på Bornholm i år? (Ja).