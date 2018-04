Topmøde i Berlin: Merkel og Macron er enige om at være uenige De to statsledere taler nu åbent om uenighederne, men lover reformer til juni.

Telefonforbindelsen mellem Bruxelles og Karlsruhe i Tyskland er ustabil og falder ud flere gange, men der er ingen tvivl at spore hos Manfred Weber, formand for de konservative i Europaparlamentet, tæt allieret med den tyske kansler og på vej til Karlsruhe i bil: »Bag de lukkede døre lægger Macron ikke skjul på, at samarbejdet med Angela Merkel er nøglen, hvis han skal lykkes med sin politik. Derfor er han helt klar til at binde sig til det partnerskab«.

Har hun det på samme måde?

»Ja, absolut. Hun ved også, at kun sammen kan de opnå noget«, siger Manfred Weber og understreger, at godt nok er det op ad bakke med det fransk-tyske samarbejde, og mere besværligt end for 7-8 måneder siden, men det ændrer ikke på, at både Emmanuel Macron og Angela Merkel er faste i kødet. Det er de to og kun de to, der skal stå i spidsen for reformer i EU-samarbejdet.

Weber har talt med begge bag lukkede døre, ofte med Merkel og tirsdag med Macron, da præsidenten talte i Europaparlamentet og bagefter deltog i en frokost med formændene fra de forskellige grupper i parlamentet, heriblandt Weber.

Pressemøde på byggeplads

Det fortæller han fra Karlsruhe, samtidig med, at Macron og Merkel er gået i enrum i Berlin, hvor de blev det meste af aftenen. Som Weber også fortalte, handlede mødet i Berlin ikke kun om eurozone og asyl og Trump, men også om at skabe det klima, der kan danne grobund for kompromiser.

De to regeringschefer startede deres dag på Humboldt Forum, Berlins nye store kulturmekka, som stadig er en byggeplads og først er færdig i 2019. Bygget der, hvor Berlins slot lå, og navngivet efter brødrene Alexander og Wilhelm von Humboldt, den ene videnskabsmand, den anden filosof og politiker.

Her, i den ufærdige kulisse, på byggepladsen, der skal blive til det mest storslåede kulturpalads og samtidig emmer af historie, holdt de en mindre pressekonference. Billedsproget var til at forstå.

Her lovede de, at det udkast til en reform af eurozonen, som har været annonceret længe, men er blevet forsinket som på en anden byggeplads, kommer på stats- og regeringschefernes topmøde i slutningen af juni. Macron har ønsket den helt store reform med eget budget og finansminister, her har Merkel trukket i land. Nu lover de at sætte ord på papir.

Det mest markante på pressekonferencen var nok enigheden om at være uenige. Som Angela Merkel sagde:

»Der er altid forskellige udgangspunkter, når det handler om holdningerne i Tyskland og Frankrig. Derfor har vi brug for en åben debat og evnen til at indgå et kompromis«.

Åben debat kan frit oversættes til: ’Vi er rygende uenige, men vi prøver at finde en løsning’.

Det andet markante er forskellen i prioriteringerne i Tyskland og Frankrig. Hvor Macron taler økonomi og kalder det en hjertesag at reformere eurozonen, har Merkel fælles asylpolitik som sin førsteprioritet. Hun har ikke travlt i forhold til at reformere eurozonen, og hendes bagland har ikke lyst til at betale regningen. Mens Macron ikke har behov for at tale udlændinge. Det plejer at give vind i sejlene til Marine Le Pen hjemme i Frankrig.