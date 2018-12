Stjerneøkonomen Piketty i nyt manifest: EU har fejlet, og de rige betaler for lidt Der skal etableres en ny europæisk folkeforsamling, der skal indrive en ny europæisk minimumskat, mener stjerneøkonomen Thomas Piketty og mere end 50 medskrivere af nyt manifest

Europa står i en akut krise, som kræver nye institutioner og nye, radikale økonomiske reformer. Sådan lyder analysen fra en lang række økonomer, historikere og tidligere politikere, der bliver ført an af den franske stjerneøkonom Thomas Piketty, som fik kultstatus i 2013, da han udgav ’Kapitalen i det 21. århundrede’, der har solgt mere end 2,5 millioner eksemplarer.

I dag offentliggør de mere end 50 forfattere et manifest, der skal sikrer en demokratisering af Europa. De foreslår blandt andet at etablere en ny europæisk forsamling, der skal håndtere et nyt fælleseuropæisk skattesystem. Manifestet bliver bragt i europæiske aviser som Politiken, britiske The Guardian og franske Le Monde.

Manifestet kommer efter en række kriseår for EU-projektet. Lad os nævne tre eksempler: 1) Briterne stemte ja til at forlade EU i 2016, 2) flere EU-lande som Italien, Ungarn og Polen ledes af EU-kritiske regeringer, og 3) den proeuropæiske franske præsident, Emanuel Macron, står i øjeblikket midt sin største politiske krise efter fire uger med voldsomme demonstrationer mod hans økonomiske politik, der giver mindelser om studenteroprøret i 1968.

Derfor skal manifestet betragtes som et akut opråb til europæerne.



»Vi kan simpelthen ikke vente på de næste landes udmeldelser eller yderligere nedbrydning uden at foretage grundlæggende ændringer i det nuværende Europa«, står der i manifestet.

En af de helt store syndebukke i manifestet er EU, som bliver anklaget for at sidde fast i et teknokratisk dødvande.

Europa er blevet en syg patient, som lider af symptomerne: en gennemgribende underfinansieret offentlig sektor, som især rammer uddannelse og forskning, en stigende social ulighed, en acceleration af den globale opvarmning og et Europa, som slet ikke håndterer at modtage migranter og flygtninge.

Og lægerne, som skal operere patienten, skal ikke være de samme politikere, der skabte symptomerne. Ifølge manifestet gælder det både de bevægelser, »der udelukkende ønsker at jagte og pågribe udlændinge og flygtninge«, samt en række partier, der ganske vist kalder sig for proeuropæiske, men som har haft blikket rettet så stramt mod fri konkurrence og rendyrket liberalisme, at netop det er hele kernen i deres politiske projekt – ikke at »forbedre deres borgeres leve- og arbejdsvilkår«, som det står i Rom-traktaten, der lagde grundstenen til EU-samarbejdet.

Fælles minimumsskat

Forfatterne vil gøre op med ideologernes »vage og teoretiske løfter«. I stedet vil de indføre en Robin Hood-model, hvor de rigeste betaler mest, og de fattigste betaler mindst. Store multinationale selskaber skal betale mere i skat end små og mellemstore virksomheder. Bankdirektøren skal betale mere i skat end kasseassistenten.

Sådan er det ikke i dag, står der i manifestet. Problemet er, at de største virksomheder kan flytte deres europæiske forretninger til det EU-land, der har de mest favorable virksomhedsskatter. Det mener de hovedsagelig venstreorienterede forfattere betyder, at de, der allerede har vundet på globaliseringen, vinder endnu mere – og taberne taber endnu mere.

Det kan EU ikke gøre noget ved, fordi der skal være enstemmighed mellem de 28 medlemslande (27 efter brexit) i skattespørgsmål. Det er svært at opnå, for lande som Holland, Irland og Luxembourg formår netop med deres lave selskabsskat at få multinationale selskaber til at placere deres europæiske hovedsæder hos dem. Derfor er det næppe sandsynligt, at disse lande vil acceptere fælles skatteregler.