Manifest om demokratiseringen af Europa I dag lancerer en lang række europæiske stemmer et politisk manifest for fremtidens Europa.

Vi er europæiske borgere med forskellig baggrund og fra forskellige lande, og i dag lancerer vi denne opfordring til en gennemgribende transformation af de europæiske institutioner og politikker. Dette manifest indeholder konkrete forslag – især et projekt om en demokratiseringstraktat og et budgetprojekt, der kan vedtages og anvendes i sin nuværende form af de lande, der ønsker det, uden at et enkelt land kan blokere for de lande, der ønsker at gå videre. Det kan underskrives online på www.tdem.eu af alle europæiske borgere, der tilslutter sig det. Det kan ændres og forbedres af enhver politisk bevægelse.

Efter Brexit og valget af antieuropæiske regeringer i flere EU-lande er det ikke længere muligt at fortsætte som hidtil. Vi kan simpelthen ikke vente på de næste landes udmeldelser eller yderligere nedbrydning uden at foretage grundlæggende ændringer i det nuværende Europa.

Vores kontinent er i dag fanget mellem på den ene side politiske bevægelser, der udelukkende ønsker at jagte og pågribe udlændinge og flygtninge, og som er begyndt at implementere disse planer, mens der på den anden side findes partier, som hævder at være europæiske, men som i virkeligheden fortsat anser rendyrket liberalisme og udbredelsen af konkurrence til alle (stater, virksomheder, territorier og individer) som tilstrækkeligt til at definere et politisk projekt. De har slet ikke forstået, at det netop er denne mangel på sociale ambitioner, som har ført til følelsen af at blive svigtet.

Der findes nogle sociale og politiske bevægelser, som forsøger at gøre en ende på denne fatale dialog ved at bevæge sig i retning af et nyt politisk, socialt og miljømæssigt grundlag for Europa. Efter ti års økonomisk krise er der ikke ligefrem mangel på disse specifikt europæiske krisesituationer: strukturel underinvestering i den offentlige sektor, særligt inden for uddannelse og forskning, voksende social ulighed, accelerering af den globale opvarmning og en krise i modtagelsen af migranter og flygtninge. Men disse bevægelser har ofte svært ved at definere et alternativt projekt og svært ved præcist at beskrive, hvordan de vil organisere fremtidens Europa og dets beslutningsprocedurer.

Vi – europæiske borgere – gør nu specifikke forslag offentligt tilgængelige ved at publicere dette manifest, traktaten og budgettet. De er ikke perfekte, men har den fordel, at de eksisterer. Offentligheden kan få adgang til dem og forbedre dem. De bygger på en simpel overbevisning: Europa skal opbygge en original model til at sikre en fair og varig social udvikling for sine borgere. Den eneste måde at overbevise dem på er at droppe vage og teoretiske løfter. Hvis Europa vil genoprette solidariteten med sine borgere, kan det kun ske ved at fremlægge konkrete beviser på, at det er i stand til at skabe samarbejde mellem europæere, og ved at tvinge dem, der har vundet på globaliseringen, til at bidrage til finansieringen af den offentlige sektors goder, som der er så grusom mangel på i Europa i dag. Det betyder, at store selskaber skal bidrage mere end små og mellemstore virksomheder, og at de rigeste skatteydere skal betale mere end den mere fattige del af befolkningen. Sådan forholder det sig ikke i dag.

Vores forslag bygger på, at der skal etableres et budget for demokratisering, som skal drøftes og sættes til afstemning i en uafhængig europæisk forsamling. Det vil endelig gøre Europa i stand til at udstyre sig selv med en offentlig institution, der både vil kunne håndtere kriser i Europa med det samme og skabe en en række grundlæggende offentlige og sociale varer og tjenesteydelser inden for rammerne af en varig og solidaritetsbaseret økonomi. På den måde vil løftet om at »forbedre deres borgeres leve- og arbejdsvilkår«, der går helt tilbage til Romtraktaten, endelig give mening.

Dette budget vil – hvis den europæiske forsamling ønsker det – blive finansieret af fire europæiske skatter og afgifter, som vil være det håndgribelige tegn på europæisk solidaritet. Disse skatter og afgifter skal pålægges store virksomheders overskud, borgere med de højeste indtægter (over 1,5 millioner kroner om året), borgere med de største formuer (over 7,5 millioner kroner) og udledningen af CO 2 (med en minimumspris på 225 kroner per ton).

Hvis budgettet bliver sat til 4 procent af bruttonationalproduktet (bnp), som vi foreslår, vil det kunne finansiere forskning, undervisning og de europæiske universiteter, et ambitiøst investeringsprogram, der gennemgribende kan forandre vores model for økonomisk vækst, modtagelsen og integrationen af migranter samt støtte til dem, der er involveret i transformationen. Det kan også give lidt budgetmæssigt spillerum til medlemsstaterne, så de kan sænke den degressive beskatning, der er pålagt lønindtægter og forbrug.

Det drejer sig ikke om at skabe et ’Udligningseuropa’, der ville have til formål at tage penge fra ’anstændige’ lande og give dem til de ’mindre anstændige’. Projektet om en demokratiseringstraktat (www.tdem.eu) gør det klart ved at begrænse forskellen mellem de udgifter, der kan trækkes fra, og den indtægt, et land skal betale, til højst 0,1 procent af landets bnp. Den egentlige problemstilling ligger et andet sted: Det er primært et spørgsmål om at reducere uligheden internt i de enkelte lande og investere i fremtiden for alle europæere, naturligvis først med fokus på de yngste blandt dem, og hvor intet enkeltland skal stilles bedre end andre.



Da vi skal handle hurtigt, men også skal have Europa ud af det nuværende teknokratiske dødvande, foreslår vi etableringen af en europæisk forsamling. Den vil give mulighed for, at disse nye europæiske skatter og afgifter vil kunne drøftes og sendes til afstemning, og det samme gør sig gældende for demokratiseringsbudgettet. Den europæiske forsamling kan etableres uden at ændre de eksisterende europæiske traktater.