Danske pensionskasser har investeret 125 millioner i kinesisk overvågningsteknologi

Otte danske pensionskasser har investeret 125 millioner kroner i firmaer, som anklages for at krænke menneskerettigheder.

Fire kinesiske firmaer, som anklages for at bidrage til masseovervågning og forfølgelse af etniske minoriteter i Kina, har danske pensionskasser i aktiekredsen. Det viser Politikens gennemgang af de 17 største pensionsbeholdninger i Danmark.

I alt er 125 millioner pensionskroner investeret i teknologifirmaerne iFlytek, Dahua, Sensetime og Hikvision. USA nedlagde i efteråret 2019 forbud mod at eksportere varer til firmaerne uden særlig tilladelse. Begrundelsen var, at selskaberne ifølge USA bidrager til systematiske krænkelser af menneskerettighederne i Xinjiang-regionen, hvor Kina har etableret verdens mest avancerede overvågningssamfund.

De fire kinesiske selskaber afviser anklagerne. De er dog hver især specialister i teknologi, som ifølge ngo’er og internationale medier benyttes til overvågning og undertrykkelse i netop Xinjiang.

Langt størstedelen af de danske pensionsmidler er investeret i selskabet Hikvision, som ifølge franske AFP har vundet milliardkontrakter på at installere overvågningssystemer i Xinjiang.

Onsdag afslørede Politiken, at forskere på Aalborg Universitet har hjulpet Hikvision med at udvikle en algoritme, som kan misbruges til masseovervågning.

I Danmark har pensionsselskaberne Danica, PFA, Lægernes Pension, Velliv, PKA og P+ i alt investeret 119 mio. kroner i Hikvision. Det er bekymrende, siger Alex Joske, der er Kina-analytiker ved Australian Strategic Policy Institute (ASPI):

»Det er utroligt bekymrende, fordi der er seriøse moralske problemer forbundet med at investere, og dermed støtte, selskaber, som sandsynligvis er involveret i at hjælpe den kinesiske stat med at krænke menneskerettighederne. Jeg tror, at mange medlemmer af de her pensionskasser vil blive forargede over at høre, hvordan deres penge er investeret«.

Hikvision afviser i en skriftlig kommentar anklagerne mod selskabet.

»Som sikkerhedsindustriens globale leder respekterer Hikvision menneskerettighederne, og vi tager vores ansvar for at beskytte mennesker alvorligt. Hikvision har været i dialog med myndighedspersoner i USA, Storbritannien og EU over de sidste 18 måneder for at opklare misforståelserne omkring selskabet og adressere deres bekymringer«, skriver Hikvision.

Hikvision er delvist ejet af den kinesiske stat. Derfor er det tvivlsomt, om selskabet kan frigøre sig fra statens krænkelser, vurderer Lars Koch, som er politisk chef i Mellemfolkeligt Samvirke:

»Det er fint og godt, at Hikvision siger, de respekterer menneskerettighederne. Men deres endelige ejer, den kinesiske stat, er stærkt involveret i overgreb med brug af Hikvisions teknologi. Det er svært at se, at Hikvision kan frigøre sig fra det misbrug, givet deres ejerskab«.

Pension i Kina De har penge i overvågning Hvem Hvad Hvor meget (DKK) PKA Hikvision 1.000.000 Lægernes Pension Hikvision 16.098.971 Lægernes Pension iFlytek 169.462 Lærernes Pension iFlytek 578.307 PFA Hikvision 39.000.000 Pædagogernes Pension SenseTime 962.168 Velliv Dahua 1.734.470 Velliv Hikvision 4.649.719 Danica Hikvision 59.000.000 PPlus Hikvision 1.264.428 PPlus iFlytek 1.060.811 I alt 125.518.335 Kilde: Pensionsselskabernes aktielister per maj 2020.

Flere trækker sig

Politiken har spurgt de danske pensionskasser om deres overvejelser om at investere i selskaber, som anklages for at bidrage til masseovervågning i Kina. Den største investor er Danica Pension, som ifølge sin seneste offentlige aktieliste har placeret 59 millioner kroner i Hikvision. Danica skriver i en mail: