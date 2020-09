Danske politikere, embedsmænd og deres familier optræder i lækket kinesisk efterretningsdatabase

Et kinesisk it-selskab, som påstår at have forbindelser til Kinas sikkerhedsapparat, har systematisk indhentet oplysninger om mindst 770 danskere til en global efterretningsdatabase. Mange af dem er højtstående danske embedsmænd og diplomater, politikere i Folketinget, ministre og erhvervsledere. Indhentningen er også målrettet deres familier, herunder børn og ægtefæller. Derudover optræder en række straffede danskere med tilhørende medieoplysninger om de domme, de har fået.

Politiken har fået adgang til listen med de 770 danskere, som er del af et massivt datalæk med over 2,4 millioner borgere i flere lande. Kun ti procent af databasen er blevet genskabt, så det faktiske antal personer kan potentielt være ti gange større. Oplysningerne er indhentet af det kinesiske selskab Shenzhen Zhenhua Data Technology, der har som erklæret formål at levere efterretninger til den kinesiske hær. Det skriver flere medier, blandt andre australske ABC News og amerikanske The Washington Post.

Oplysningerne om de 770 danskere ser ud til primært at være hentet fra åbne kilder på internettet, herunder sociale medier som Facebook, LinkedIn og Twitter. Politiken har alene fået indsigt i navnelisten og overfladiske informationer, og det er derfor uklart, om der er indsamlet kompromitterende oplysninger.