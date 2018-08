Eliten i Egypten vil være ligesom Europa: Nu vil de også forbyde niqaben i Kairo I denne uge trådte maskeringsforbuddet i kraft i Danmark. Men det er ikke kun i Europa, at burka og niqab bliver forbudt. I Egypten vil landets bedste universitet ikke længere tillade studerende adgang, hvis de bærer ansigtsslør.

Det var midt under vintereksamnerne i december 2017, da en gruppe kvindelige studerende samlede sig foran administrationskontorerne på det amerikanske universitet i Kairo og iførte sig niqab – ansigtssløret, som bindes fast lige under øjnene.

Til daglig gik de fleste af kvinderne ikke engang med tørklæde, en af dem var endda kristen. De blokerede trappen op til kontorerne, hvor ledelsen skulle holde et møde for blandt andet at diskutere universitetets nye adgangsregler.

»Jeg er en kristen, som ikke er religiøst tilknyttet ideologierne bag denne påklædning, men jeg har fået nok af indblandingen i, hvor lidt eller hvor meget kvinder skal dække deres kroppe til«, skrev den kristne studerende Marta Ashraf på sin Facebook-side efter protesten.

Dem, der sidder på magten i det her land, har ofte et problem med niqaben. Men hver gang sådan en sag ender i retten, får vi altid medhold. For det er imod forfatningen Rania Hashim, niqabbærende kvinde

Nogle dage tidligere var et nyt regelsæt trådt i kraft, som forbød de studerende at dække deres ansigter til. Det betød, at niqabklædte kvinder ikke længere kunne komme ind på campus og fortsætte deres uddannelse. Hidtil havde de blot skullet vise deres ansigter til vagterne ved porterne, så de kunne bekræfte deres identitet.

Det Amerikanske Universitet i Kairo (AUC) er Egyptens bedste og dyreste private universitetet. Det ligger omgivet af grønne haver og sirligt klippede hække på en bakketop i en rolig overklasseforstad til den kaotiske og forurenede megaby.

Universitetet blev etableret af amerikanske missionærer for 100 år siden, men mistede snart sit religiøse fundament og blev i stedet til en udklækningscentral for den egyptiske elite.

AUC slår sig ofte op på sine liberale værdier, men de strækker sig ikke længere til at inkludere kvinder, der dækker deres ansigt til i det offentlige rum. Ledelsen omtaler de nye regler som et maskeringsforbud – i lighed med den nye danske lov – men såvel de studerende som de egyptiske medier kalder det et niqabforbud.

Protesten fik universitetets administration til at gå på kompromis. De nuværende studerende, der går klædt i niqab – hvilket i alt drejer sig om tre kvinder – har fået lov at færdiggøre deres studier. Men om en måned, når det nye semester begynder, bliver ingen nye studerende lukket ind på campus, hvis ikke deres ansigt er synligt for alle.

Det gælder også et langt større antal niqabklædte kvinder, som tager sprogkurser på universitetet eller kommer for at benytte dets bibliotek, som er et af landets bedste.

De studerende på AUC har derfor fortsat protesteret under sloganet ’Too clothed for education’ – ‘For tildækket til at blive uddannet’.

»Vi er imod undertrykkelse af enhver slags og ikke blot undertrykkelse af dem, som er ligesom os. Det er chokerende, at en institution, som hævder at være stolt af sine liberale værdier og respekt for menneskerettigheder, vælger at undertrykke kvinder på grund af deres tro«, siger Farah Abdel Gawad, som er en af lederne for universitetets feministiske kollektiv, Heya.

Forbuddet på AUC har genantændt en national debat om religion og identitet, som på ingen måde er ny i Egypten, hvor 90 procent af befolkningen er muslimer. Det er 30 år siden, at et niqabforbud for første gang kom på tale i den arabiske verdens mest folkerige nation, og intet kan få temperamenterne i kog som det aflange stykke stof.

I kommentarerne til Marta Ashrafs indlæg på Facebook fik hun blandt andet at vide, at hun er mentalt syg, lider af Stockholm-syndrom og støtter terrorisme. Mange af de aggressive kommentarer kom fra muslimer.

For sikkerhedens skyld

Ifølge AUC’s præsident og dets kommunikationschef handler de nye adgangsregler om at styrke sikkerheden på campus ved at sikre, at ingen kan gå rundt og skjule deres identitet.

»Det er ikke sket på AUC, at nogen har brugt en niqab til at begå en forbrydelse. Men vi vil ikke sidde og vente på, at det sker«, siger kommunikationschef Rehab Saad.

I medierne har debatten om AUC’s niqabforbud dog handlet om meget mere end sikkerhed. Og kommunikationschefen har da også andre argumenter.

»Vi vil gerne skabe et godt og sundt miljø på universitetet og sørge for, at alle er trygge ved at kommunikere med hinanden. Når du ikke kan se den person, som er foran dig, kan du ikke kommunikere lige så nemt. Det er ikke naturligt. Vi vil gerne skabe den bedst mulige oplevelse for vores studerende«, siger Rehab Saad.

Selv om AUC går ind for personlige frihedsrettigheder, mener hun ikke, at de bliver brudt som følge af de nye regler.

»Vi skal også beskytte den studerendes ret til at føle sig sikker og tryg. Alle institutioner har ret til at lave deres egne adgangsregler. Du kan heller ikke komme ind, hvis du er iført badetøj.«

De argumenter køber AUC’s feminister dog ikke.

»Hvis niqaben ikke er en sikkerhedsrisiko i lufthavne, hvorfor skulle den så være det på vores universitet?«, siger Farah Abdel Gawad og fortsætter:

»Det er en dårlig undskyldning for at indføre kontrol med, hvordan kvinder skal gå klædt. Vi interagerer med niqabkvinder hver eneste dag, for de er overalt i samfundet, og det giver ingen problemer«.

AUC forsøgte første gang at forbyde niqaben tilbage i 2001, og også offentlige universiteter har indført forbud tidligere. Mest bemærkelsesværdigt var det, da det islamiske universitet Al-Azhar i 2009 forsøgte at indføre et forbud, og dets øverste sheik udtalte, at niqaben er en tradition, som intet har med islam at gøre.

De fleste forbud er dog af domstolene kendt i strid med landets forfatning. En undtagelse er et forbud mod, at lektorer kan undervise iført niqab på Kairo Universitet – landets største universitet – med den begrundelse at det hindrer kommunikationen, samt et forbud mod, at læger og sygeplejersker på universitetets hospital arbejder iført niqab.

I 2016 diskuterede landets parlament et lovforslag, der ville indføre et nationalt niqabforbud i den offentlige sektor.