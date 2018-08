Saudi-Arabien fører handelskrig mod Canada og bomber skole i Yemen

»Canada har overhovedet ingen støtte fra USA i den nuværende strid med Saudi-Arabien«, skrev den canadiske professor Thomas Juneau fra Ottawas universitet i et tweet. Da USA’s præsident Trump tidligere i år havde besøg af kronprins Mohammed bin Salman, triumferede han over, at Saudi-Arabien netop havde afsluttet et køb af amerikansk militærudstyr for over 80 milliarder kroner. Omvendt har han et anspændt forhold til premierminister Justin Trudeau i Canada, som USA også er i en mindre handelskrig med.

Fra EU’s side lyder det, at man ikke vil udtale sig om bilaterale forhold, hvad angår Canada og USA, og at man i øvrigt ikke har klarhed over anholdelserne af de to kvindelige aktivister i Saudi-Arabien i sidste uge.

»Saudi-Arabien har længe fået signaler om, at landets brud på menneskerettigheder ikke vil få nogen konsekvenser«, siger Lynn Maalouf. »Styret har kalkuleret med det faktum, at USA ikke ville komme med en stærk reaktion imod dem, og at hvis Storbritannien ville kritisere, så ville det blive en meget mild kritik, for med den anden hånd skriver de under på enorme våbenaftaler med det samme styre. I det lys var amerikanernes reaktion ikke en overraskelse«, siger researcheren.