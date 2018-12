Saudi-Arabien fører krig i Yemen: Fattige afrikanske børn hyres ind for at kæmpe krigen for dem

Omkring 14.000 sudanesere kæmper for Saudi-Arabiens koalition i Yemen. 20-40 procent af dem er børn, fortæller hjemvendte soldater til The New York Times.

Krigen i Yemen nærmer sig sit 4. år, og har allerede kostet omkring 60.000 mennesker livet.

Den bliver kaldt for en borgerkrig mellem to fraktioner inde i Yemen. På den ene side står en skrøbelig alliance mellem regeringstro tropper, og på den anden side står houthi-oprørerne, der har overtaget kontrollen i det nordvestlige Yemen.

Men borgerkrigen trækker tråde ud til mange steder i hele verden.

Heriblandt den fattige og borgerkrigsødelagte Darfur-region i det vestlige Sudan - omkring 2.000 kilometer fra Yemens kyst.

Cirka 14.000 sudanesiske militssoldater har kæmpet for de regeringstro tropper under borgerkrigen i Yemen, skriver The New York Times.

Årsagen findes i Yemens store naboland mod nord: det sunnimuslimske Saudi-Arabien, som gik ind i borgerkrigen i marts 2015 for at bekæmpe de shiamuslimske houthier.

Saudi-Arabien har ifølge avisen hyret de mange tusinde soldater i det fattige Sudan til at kæmpe i de forreste linjer under kampene i Yemen.

Mange af soldaterne er stadig kun børn, der lader sig rekruttere for at brødføde deres familier. Det gælder eksempelvis Hager Shomo Ahmed, som The New York Times har talt med. Da han var 14 år, plyndrede røvere familiens kvæg, hvilket efterlod hans forældre ludfattige. Men på fallittens rand tilbød en lokal milits, som var støttet af Saudi-Arabien, Hager Shomo Ahmed 10.000 dollars, hvis han ville rejse til Yemen og kæmpe for saudierne.

Og ifølge The New York Times var det tilbud så populært, at flere desperate familier bestak militsens officerer til at udvælge deres sønner som soldater – også selvom de kun var mellem 14 og 17 år gamle. Hjemvendte soldater fortæller, at mellem 20 og 40 procent af soldaterne var børn.

Saudi-Arabien afviser dog, at der skulle være børnesoldater i den hær, landet leder. Den militære koalitions talsmand Turki al-Malki siger, at koalitionen overholder alle de internationale humanitære og menneskerettighedslove. Herunder, at man ikke gør børn til soldater.

Det er dog ikke kun den Saudi-ledede koalition, der bruger børnesoldater. Ifølge AP er 18.000 børnesoldater en del af hourthiernes hær, og ofte bliver de brugt i de allerforreste linjer.

Tidligere krigsforbrydere

Størstedelen af de voksne soldater er krigsveteraner fra borgerkrigen i Darfur, som sluttede i 2009 og kostede op mod 450.000 mennesker livet. De tilhører stammemilitsen Rapid Support Forces, som er anklaget af Human Rights Watch for at stå bag systematisk voldtægter af kvinder og piger, vilkårlige drab og andre krigsforbrydelser under borgerkrigen.

De kæmper nu under saudisk flag i Yemen, fortæller tidligere soldater til The New York Times. Og ofte er deres saudiske tilsynsførerende langt væk fra frontlinjen, når sudaneserne kæmper. Kommunikationen klares i stedet over radio eller via GPS-systemer. En af de sudanesiske soldater konstaterer tørt:

»De behandlede sudaneserne som deres brænde«, siger 25-årige Ahmed, til The New York Times. Han ønsker ikke at offentliggøre sit fulde navn af frygt for regeringens repressalier.