Escortpigen, der bringer Kreml og Instagram i vanskeligheder

Sergej Prikhodko

Er født 12. januar 1957 i Moskva og kandidat fra Moskvas Statsinstitut for Internationale Forbindelser 1980.

Efter en diplomatisk karriere blev Prikhodko februar 1999 ansat som præsident Boris Jeltsins udenrigspolitiske rådgiver. I 2004 udnævnte præsident Putin ham til sin udenrigspolitiske rådgiver.

I 2012 skiftede han til den russiske regering, og siden 2013 har han som viceministerpræsident været chef for regeringschef Dmitrij Medvedevs kontor. Her har han, der har fået tilnavnet ’Papa’, bl.a. ansvaret for regeringens udenrigspolitik.

Vis mere