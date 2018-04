Trumps nye høg iklæder sig duefjer Mike Pompeo lover, at han som udenrigsminister vil søge diplomatiske løsninger, men han vil ikke udelukke et præventivt amerikansk angreb på Nordkorea.

USA’s formentlig kommende udenrigsminister, Mike Pompeo, forsøgte at gøre op med sit udbredte ry som en sikkerhedspolitisk høg, da han i går var til høring i Senatets udenrigsudvalg.

»Når journalister eller andre, der for hovedpartens del aldrig har mødt mig, stempler mig som ’høg’, ’hardliner’ eller det, der er værre, så ryster jeg på hovedet. Ingen hader krig mere end os, der har båret en militæruniform«, sagde den nuværende CIA-direktør, der er uddannet på hærens eliteskole West Point og veteran fra Golfkrigen i 1991.

»Krig er altid sidste udvej. Jeg vil foretrække at nå præsidentens udenrigspolitiske mål med utrætteligt diplomati snarere end at sende vores unge mennesker i krig«, sagde Donald Trumps udvalgte til at efterfølge Rex Tillerson, der blev fyret i marts.

Pompeo bliver ikke godkendt uden vanskeligheder. Det republikanske medlem af udenrigsudvalget Rand Paul har på forhånd erklæret at ville stemme imod Pompeo på grund af hans støtte til Irak-krigen i 2003 og hans forsvar for de amerikanske soldater, der har brugt tortur som afhøringsmetode.

Hvis samtlige demokrater i udvalget også stemmer nej, kan Pompeo få en negativ anbefaling, inden det samlede Senat skal stemme. Alligevel ventes Pompeo som afslutning på den snirklede proces at kunne sætte sig til rette i udenrigsministeriet med støtte fra en håndfuld midtsøgende demokrater.

I gårsdagens høring, der kom vidt omkring verdens brændpunkter, konfronterede demokraterne Pompeo med skarpe udtalelser fra hans seks år som konservativt kongresmedlem fra Kansas. Er præsidenten ved at samle et krigskabinet med Pompeo og den nye nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, var den gennemgående linje i spørgmålene.

Men Pompeo understregede, at han vil bruge de diplomatiske virkemidler, men at de skal være bakket op af militær styrke. »Diplomater uden styrke i ryggen er bare folk, der sidder og snakker«, sagde Pompeo.

»Vi har et ansvar for at nå en situation, hvor Kim Jong-un ikke kan true USA med et atommissil. Mit mål er at sikre, at vi ikke er nødt til direkte at konfrontere den svære situation i Korea«, sagde han om den højspændte situation, som han kaldte USA’s mest umiddelbare sikkerhedspolitiske trussel.

Den kommende udenrigsminister ville imidlertid ikke udelukke, at en egentlig landkrig kan komme på tale: »Ja, jeg kan godt forestille mig en teoretisk situation, hvor USA vil være nødt til at levere et svar, der rækker ud over diplomatiet«, sagde Pompeo, der dog anerkendte, at konsekvenserne af en krig vil være »katastrofale«.

Men USA’s mål er ikke et regimeskifte i Nordkorea, sagde Pompeo. Dermed synes Pompeo at tage afstand fra sine udtalelser på en konference juni sidste år om, at det farligste ved Nordkoreas atomvåben »er den fyr, der har kontrol over dem i dag«.

Pompeo har også været tilhænger af en skarpere linje over for Iran, og han var som kongresmedlem indædt modstander af den internationale aftale om inddæmning af Irans atomprogram, som præsident Obama underskrev.

»Irans atomvåbenprogram kan lægges ned med 2.000 bombeflyvningsmissioner, og den kapacitet har USA og dets allierede«, sagde Pompeo som kongresmedlem.

Han er stadig skeptisk over for aftalen med Iran – men nu vil han arbejde for at forbedre den. Præsident Trump har krævet aftalen styrket set fra et amerikansk synspunkt inden 12. maj – ellers truer han med at forlade den.

»Hvis vi konkluderer, at aftalen bliver forbedret, så vil jeg anbefale præsidenten, at vi samarbejder med vores allierede om at nå en bedre løsning«.

Mike Pompeo var langt skarpere i mælet, end præsident Trump sædvanligvis er, når det gælder forholdet til Rusland.

»Vi skal give dem modstand, hver gang vi konfronterer dem«, sagde Pompeo, der i modsætning til sin chef klart tilkendegav, at Rusland blandede sig i det amerikanske præsidentvalg.