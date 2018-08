Tyrkiets Erdogan svarer igen: Indfører sanktioner mod to af Trumps topministre

Tyrkiet vil indefryse alle værdier ejet af to amerikanske ministre som reaktion på USA's seneste sanktioner, siger præsident Recep Tayyip Erdogan ifølge Hürriyet.

Dermed forværres forholdet mellem de to NATO-lande yderligere. Årsagen er den verserende konflikt om udleveringen af den amerikanske præst Andrew Brunson, der siden 2016 har været tilbageholdt i Tyrkiet.

»De seneste skridt, USA har taget i sagen om pastor Brunson i Izmir er ikke værdigt for en strategisk partner. USA har udvist alvorlig mangel på respekt«, sagde Erdogan lørdag under sin tale til AK Partiets årlige partikongres i Ankara.

»Vi har udvist tålmodighed indtil i går aftes (fredag, red.)«, fortsatte Erdogan.

»I dag instruerer jeg mine venner i, at vi vil fastfryse aktiverne for USA's justitsminister og indenrigsminister i Tyrkiet«.

Aktiver dækker over alle økonomiske værdier, såsom penge, ejendomme eller lignende.

Udmeldingen fra den tyrkiske præsident er en øje-for-øje reaktion på USA's sanktioner onsdag. Her fik Tyrkiets justits- og indenrigsministre fastfrosset deres aktiver i USA.

Iskoldt forhold

De to tyrkiske ministre, Abdulhamit Gül og Süleyman Soylu, har begge afvist at eje noget som helst af værdi i USA.

Det er uvist, om USA's ministre Jeff Sessions og Ryan Zinke ejer noget i Tyrkiet, der kan påvirkes af Erdogans seneste udmelding.

Men selv om sanktionerne muligvis ikke vil få nogen reel effekt, har de stor symbolsk betydning.

Tyrkiet befinder sig i en økonomisk krig Præsident Recep Tayyip Erdogan

Det er ikke gået tyrkiske medier næsen forbi, at USA har benyttet Magnitsky-loven til at ramme de tyrkiske ministre. Loven giver den amerikanske præsident ret til at sanktionere udlændinge, der er »involveret i korruption eller krænkelser af menneskerettighederne«.

Loven blev vedtaget under den tidligere præsident Barack Obama for målrettet at straffe angiveligt korrupte russiske oligarker affilieret med Vladimir Putin.

Dem slås de tyrkiske topministre nu i hartkorn med. Det er dog uvist, om de tyrkiske ministre også får indrejseforbud i USA, hvilket Magnitsky-loven giver mulighed for.

I gårsdagens Politiken vurderede eksperter, at forholdet mellem USA og Tyrkiet er det dårligste i årtier. Hovedårsagen er tyrkernes fortsatte tilbageholdelse af præsten Brunson, der i Tyrkiet anklages for at have bistået kurdiske terrorister.

USA anklager Tyrkiet for at begå 'gidsel-diplomati' ved kynisk at bruge Brunson som en forhandlingsbrik.

Flere sanktioner på vej

De virkelige ofre i den diplomatiske krig er dog ikke politikere, men handelsfolk og forbrugere i både USA og Tyrkiet.

Fredag påbegyndte Trump-administrationen således en gennemgang af Tyrkiets eksport til det amerikanske marked med henblik på at indføre ny straftold.

Det sker som reaktion på, at Tyrkiet har indført told på en række amerikanske varer, efter USA for nylig indførte told på stål og aluminium fra Tyrkiet.

Den igangsatte evaluering kan ifølge Reuters ende med at påvirke tyrkisk eksport for 1,66 milliarder dollars til USA. Blandt de nævnte tyrkiske produkter er bilmotordele, juveler, ædle metaller og forarbejdede stenprodukter.

Truslen om nye sanktioner kommer på et tidspunkt, hvor Tyrkiets økonomi ifølge eksperter udviser alvorlige tegn på, at landet er på vej mod en økonomisk krise.

Alligevel har Erdogan-regeringen optaget store lån for at subsidiere prestigeprojekter som den nye megalufthavn i Istanbul, der forventes at blive verdens travleste med 200 mio. årligt rejsende.

Fredag annoncerede Erdogan en kommende 100-dages plan for regeringen, der vil fokusere på økonomien.

»Tyrkiet befinder sig i en økonomisk krig«, sagde den tyrkiske præsident ifølge Hürriyet.

»Men frygt ej. Vi vil vinde denne krig, som vi har gjort det tidligere i historien«.