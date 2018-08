Medie: 36 personer skudt i Chicago i blodig weekend Kriminaliteten er ude af kontrol i USA's tredjestørsteby, hvor bander og skudepisoder hærger.

I løbet af to og en halv time søndag er 25 mennesker i Chicago blevet skudt.

Dermed har antallet af skudramte borgere denne weekend nået mindst 36 personer, skriver Fox News.

Det er i skrivende stund uklart, om nogle af skudepisoderne er relaterede.

Foreløbig melder Fox News om mindst tre omkomne - heriblandt en 26-årig mand og en mand i 50'erne, der i to uafhængige episoder er blevet dræbt af skud omkring frokosttid søndag.

Derudover er en række personer indlagt på hospitalet, mens tilstanden er ukendt for hovedparten af de øvrige ofre.

Mindst 16 af de skudramte er teenagere.

Politiet jager fortsat mange af gerningsmændene.

Chiraq

Kriminalitet er et udpræget problem i USA's tredjestørste by, der i årevis har været så martret af skudepisoder, at byen indimellem omtales 'Chiraq'.

Navne er en sammenkædning af Chicago og Iraq - eller på dansk Irak. Mellem 2001 og 2016 blev der dræbt flere amerikanere i Illinois-byen end i krigszonerne Afghanistan og Irak til sammen.

I perioden blev der således dræbt 7.916 personer i Chicago, mens 2.384 og 4.504 amerikanere døde i henholdsvis Afghanistan og Irak. Det viser en optælling foretaget af BBC.

Weekendens mange skudepisoder kommer på et tidspunkt, hvor kriminaliteten ellers har været faldende.

I en rapport offentliggjort af Chicago Politi tidligere på ugen, var antallet af skudepisoder og drab faldet 10 pct. i juli måned sammenlignet med året før.

I juli 2018 registrerede politiet 332 personer i Chicago, sammenlignet med 415 episoder sidste år.