Iskold luft for rullende kameraer: Pelosi river Trumps tale til nationen itu Mens Trump modtog bifald for sin tale til nationen, rev den demokratiske topfigur en kopi af talen i stykker.

Her er de vigtigste pointer i Trumps tale Om den amerikanske økonomi og nationens tilstand: »USA's fjender er på flugt, og USA's formue er på vej op. Årene med økonomisk forfald er ovre. Nationens tilstand er bedre end nogensinde før«. »Vi har fået tilintetgjort den amerikanske tilbagegangsmentalitet, og vi har afvist at indskrænke USA's skæbne«. »Hvis vi ikke havde tilbagerullet tidligere administrationers fejlslagne økonomiske politikker, ville verden ikke være vidne til den her store økonomiske succes«. »I modsætning til så mange, der har været her før mig, så har jeg holdt mine løfter«. Om sundhedssystemet og socialisme: »Socialisme ødelægger nationer, men husk at frihed forener ånden«. »Vi vil aldrig tillade, at det amerikanske sundhedssystem bliver ødelagt af socialisme«. Om Venezuela

(Det Hvide Hus havde inviteret den venezuelanske oppositionsleder, Juan Guaidó, til at se Trumps tale i Kongressen, red.): »I aften er den sande og legitime venezuelanske præsident med os, Juan Guaidó«. »Maduro (Nicolas Maduro, siddende præsident, red.) er en illegitim leder, en tyran, der er brutal over for sit folk. Men Maduros tyranniske greb om magten vil blive ødelagt og smadret«. Om drabet på den iranske general Soleimani og forholdet til Iran: »Vores besked til terroristerne er klar: I vil aldrig kunne undslippe amerikansk retfærdighed. Hvis I angriber vores borgere, giver I afkald på jeres liv«. »På grund af vores stærke sanktioner går det meget dårligt for den iranske økonomi. Vi kan hjælpe dem med at komme på rette spor igen meget hurtigt, men måske er de for stolte eller dumme til at bede om den hjælp«. Om amerikanske soldater i Afghanistan: »Jeg ønsker ikke at dræbe hundredtusinder af mennesker i Afghanistan, mange af dem fuldstændig uskyldige. Det er ikke vores rolle at være en politimyndighed, der tjener andre nationer. Det her er krigere, og de kæmper enten for at vinde eller ikke at kæmpe overhovedet«. »Vi arbejder på endeligt at afslutte USA's længste krig og at bringe vores tropper hjem igen». Vis mere

Det iskolde forhold mellem USA's præsident, Donald Trump, og formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, bliver endnu engang understreget. Denne gang under præsidentens imødesete State of the Union-tale natten til onsdag dansk tid.

Her rev den højtstående demokrat en kopi af talen itu, mens præsidenten modtog bifald for talen i Kongressen.

Ifølge nyhedsbureauet AFP udtaler Pelosi, da hun efter talen bliver spurgt til gestussen:

»Fordi det var det mest høflige at gøre med tanke på alternativerne«, siger hun.

De to har ikke talt sammen siden midt i oktober

Trump og Pelosi har ifølge demokraten ikke talt sammen siden midten af oktober.

Trumps State of the Union-tale blev holdt, under 24 timer inden at rigsretssagen mod præsidenten ventes at blive afsluttet. I sagen har Pelosi som formand for Repræsentanternes Hus spillet en stor rolle.

Demokraten sad under talen, som Trump i høj grad brugte på at fremhæve egne sejre, lige bag præsidenten. Her smilede hun flere gange af præsidentens pointer.

Da Trump ankom til talerstolen i Kongressen, rakte hun hånden ud til ham, hvilket præsidenten ignorerede eller ikke bemærkede.

Flere demokrater udvandrede i protest

Flere gange under talen langede præsidenten ud efter Demokraterne, hvoraf flere demokrater udvandrede i protest.

»Hvis vi ikke havde tilbagerullet tidligere administrationers fejlslagne økonomiske politikker, ville verden ikke være vidne til den her store økonomiske succes«, sagde Donald Trump blandt andet.

Han kom også med en ganske hård kritik af de demokratiske præsidentkandidater Bernie Sanders og Elizabeth Warrens ønske om en reform af sundhedssystemet.

»Vi vil aldrig tillade, at det amerikanske sundhedssystem vil blive ødelagt af socialisme«, sagde Trump.

Imens råbte flere demokrater 'You (dig, red.)' tilbage for at indikere, at det ikke var dem, der ville ødelægge sundhedssystemet, men Trump.

Pelosi skal have kaldt Trump en 'tredjerangs'-politiker

Sammenstødet mellem Trump og Pelosi er angiveligt ikke det første af slagsen.

Da Trump og Pelosi sidst mødtes i Det Hvide Hus den 16. oktober, drøftede de præsidentens beslutning om at trække amerikanske soldater ud af det nordlige Syrien.

Demokraterne har ifølge netavisen The Hill sagt, at Trump kaldte Pelosi en 'tredjerangs'-politiker, og så forlod den demokratiske delegation Det Ovale Værelse.

Trump-lejren har sagt, at det ikke passer, men efter udvandringen sagde Pelosi, at Trump havde en 'alvorlig nedsmeltning'.

ritzau