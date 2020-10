Præsidentens læge: Trump har været feberfri det seneste døgn

Præsident Donald Trump har det »rigtigt godt«. Det siger hans læge, Sean Conley, lørdag uden for Walter Reed Hospital nær Washington, D.C..

Conley siger, at han er »ekstremt tilfreds« med de fremskridt, Trump gør. Præsidenten har været feberfri i 24 timer og har ikke brug for at få tilført kunstig ilt. Han har ikke problemer med at trække vejret, lyder det. Det går også bedre med hans hoste, oplyser lægen.

»Denne morgen er præsidenten ikke på ilt, han har ikke vanskeligheder ved at trække vejret eller gå omkring i Det Hvide Hus-afsnittet ovenpå«, siger Conley.

Trump har sagt til lægerne, at han selv føler, at han har det så godt, at han kan forlade hospitalet i dag.

Lægerne sætter lørdag ikke en dato på, hvornår de mener, at Trump vil kunne forlade hospitalet.

Flere andre nær Trump er smittet

Præsident Trump og hans hustru, førstedame Melania Trump, blev torsdag aften lokal tid testet positiv for coronavirus. Fredag blev den 74-årige præsident flyttet fra Det Hvide Hus til militærhospitalet Walter Reed i delstaten Maryland.

Sean Conley sagde på det tidspunkt, at den coronasmittede præsident blev flyttet til hospitalet »ud fra et forsigtighedsprincip«.

Lægen undveg flere spørgsmål om, hvorvidt Trump på noget tidspunkt i forløbet har fået tilført ilt. Men han sagde til sidst, at Trump ikke fik ilt torsdag eller fredag.

Det er uvist, i hvilken forbindelse præsidenten og hans hustru er blevet smittet. Flere personer, der er tæt på præsidenten, er ligeledes blevet testet positive. Det gælder blandt andre hans kampagnechef, en række republikanske senatorer samt tre journalister. Senest er også den tidligere republikanske New Jersey-guvernør Chris Christie blevet testet positiv.

Fakta De er også testet positiv Mindst ni personer fra Donald Trump kreds er konstateret smittet: Kellyanne Conway: Præsidentens tidligere toprådgiver har bekræftet, at hun er testet positiv for coronavirus. Hun arbejder ikke længere i Det Hvide Hus. Men Conway deltog sidste lørdag i en ceremoni foran Det Hvide Hus, hvor præsidenten satte navn på sin kandidat til den ledige plads i Højesteret. Hun har også været med til at forberede præsidenten på en tv-debat mod hans rival Joe Biden. Forberedelserne foregik ifølge The New New York Times uden brug af mundbind. »Jeg er testet positiv for coronavirus i aften. Mine symptomer er milde (let hoste), og jeg har det godt, skriver Kellyanne Conway på Twitter.

Christie sagde fredag, at han opholdt sig meget i Det Hvide Hus fra lørdag til tirsdag for at hjælpe Trump med at forberede sig på tv-debatten mod den demokratiske præsidentkandidat, Joe Biden.

