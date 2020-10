»Jeg har det meget bedre«: Trump viser sig frem på video fra hospitalet

Med det amerikanske flag i baggrunden og iført blå habitjakke og hvid skjorte siddende ved et bord på hospitalet forsikrede USA’s præsident, Donald Trump, i en videohilsen på Twitter natten til søndag dansk tid, at han »har det meget bedre«.

Det var første gang, offentligheden så Trump, efter at han fredag blev fløjet til militærhospitalet Walter Reed National Military Medical Center i Bethesda, Maryland, nær Washington, D.C., som en konsekvens af, at han og førstedame Melania Trump er blevet testet positiv for coronavirus. Det er uvist, hvornår videoen er blevet optaget.

»Vi arbejder hårdt for at få mig på toppen igen«, sagde Trump i den fire minutter lange video, som han indledte med at takke personalet på Walter Reed-hospitalet.

Man ved ikke, hvad der vil ske i løbet af de næste par dage. Så jeg går ud fra, at det er den egentlige test Donald Trump, USA’s præsident

Den 74-årige præsident fortalte også, at han ikke havde det så godt, da han ankom til hospitalet, men at han regnede med at være tilbage i Det Hvide Hus inden længe. Han anerkendte dog, at de næste par dage vil blive afgørende:

»Man ved ikke, hvad der vil ske i løbet af de næste par dage. Så jeg går ud fra, at det er den egentlige test. Så vi får at se, hvad der kommer til at ske i løbet af de næste par dage«, sagde Trump.

Tvivl om Trumps tilstand

Videohilsenen kom, efter at der i amerikanske medier herskede usikkerhed om præsidentens tilstand. Trumps personlige læge, Sean Conley, briefede offentligheden om præsidentens tilstand uden for hospitalet tidligere på dagen, men efterfølgende florerede der historier i medierne, hvor kilder udtrykte bekymring for graden af præsidentens symptomer.

I videoen takkede Trump også for de mange hilsener, der er strømmet ind fra både ind- og udland. Specifikt takkede han verdensledere for deres »kondolencer«, som han kom til at kalde dem.

Trump havde muligheden for at blive i Det Hvide Hus, fortalte han. Det afviste han:

»Jeg kan ikke være lukket inde i et rum ovenpå (i Det Hvide Hus, red.) i total sikkerhed og bare sige: Lad mig se, hvad der sker.«

Ifølge læge Sean Conley bliver Trump blandt andet behandlet med præparatet Remdesivir og en cocktail af antistoffer. Han oplyste desuden, at Trump havde været feberfri i løbet af det seneste døgn, og at han ikke havde haft brug for ekstra ilt under sit ophold på hospitalet.