Joe Biden har vundet præsidentvalget: Nu venter en enorm opgave med at hele nationen og jage Trumps spøgelse ud af Det Hvide Hus

En af de første ting, Joe Biden fortalte sin kommende hustru, da han først mødte hende, var, at han ville være USA’s præsident.

I dag, i tredje forsøg lykkedes det for den 77-årige Joseph Robinette Biden Jr. at indfri sine 30 år lange ambitioner. Det bliver nu hans første og største opgave at indfri en mission, der synes endnu mere umulig: at forene et splittet USA, hvor økonomien, uligheden og racespændingerne står ud af alle syninger i det kludetæppe, som er Amerika.