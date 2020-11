Trump påstår fejlagtigt, at han har vundet og er ved at blive snydt

Mens stemmerne stadig er ved at blive talt op i flere potentielt afgørende stater, påstår Donald Trump uden nogen form for dokumentation og uden sidestykke i moderne amerikansk politik, at nogen er ved at stjæle hans valgsejr.

»Det foregår en storstilet svindel med valget«, hævdede Donald Trump i, hvad der blev iscenesat som en sejrstale natten til onsdag lokal tid.

Der er ikke noget usædvanligt i, at stemmeoptælling trækker ud. Ved flere tidligere valg har vinderen også først stået klar senere. Men Donald Trump har flere gange sagt, at han mener, vinderen bør stå klar på valgnatten.