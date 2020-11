Trump har »uanede muligheder« for at udfordre valget i retten. Her er tre af dem

Præsident Trump har adskillige muligheder for at udfordre stemmeoptællingen ved domstolene, der endnu ikke er kommet i spil. Det siger Mette Nøhr Claushøj, lektor i amerikansk politik på Københavns Universitet.

Hvis han på den måde kan så tvivl om resultatet, kan det i teorien bane vej for, at delstatsparlamenterne kan vælge selv at udpege valgmændene og støtte Trump. Svingstaterne har næsten uden undtagelse republikansk flertal i begge kamre.

»Mulighederne for at så tvivl om resultatet er nærmest uanede. Det undrer mig, at han ikke benyttet sig af flere, men det kan sagtens nå at komme«, siger Mette Nøhr Claushøj.