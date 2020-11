Efter tøven ønsker Kina nu Joe Biden tillykke med valgsejr

Kina ønsker fredag Demokraternes Joe Biden tillykke med sejren ved præsidentvalget i USA.

»Vi respekterer det amerikanske folks valg. Vi ønsker tillykke til Joe Biden og Kamala Harris«, siger talsmand for Kinas udenrigsministerium Wang Wenbin ifølge nyhedsbureauet AFP.

Dermed følger Kina - en anelse sent - trop ved at lykønske Biden med sejren over præsident Donald Trump, som blev erklæret af amerikanske medier lørdag.

Eksempelvis var Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), og en række andre landes ledere klar med en lykønskning lørdag, kort efter at sejren var erklæret.

Lande som Rusland og Mexico har endnu ikke sendt en gratulation Bidens vej.

Kina afviste tidligere på ugen at ønske Joe Biden tillykke med valgsejren. Begrundelsen var, at resultatet endnu ikke var afgjort. Men fredag er Kina altså også blevet overbevist om, at Biden er USA’s kommende præsident.

Stor sejr til Biden

Fredag har en række amerikanske medier - herunder NBC, CBS ABC og CNN - udråbt Biden som vinder af delstaten Arizona, som har 11 valgmænd. Det samme har nyhedsbureauet AP og tv-stationen Fox News tidligere gjort.

Med sejren i Arizona, som Trump vandt i 2016, står Biden med 290 valgmænd, mens Trump har 217. Det kræver 270 valgmænd at blive USA’s præsident.

De amerikanske medier udråber vinderen af en delstat på baggrund af egne prognoser. Og da de matematiske analyser bag prognoserne ikke er helt ens, er det forskelligt, hvornår de føler sig sikre nok til at erklære en vinder.

USA’s siddende præsident, Donald Trump, har ikke accepteret valgnederlaget. Derimod vil han gå til domstolene med sine påstande om valgfusk i de delstater, der i sidste ende tippede til Joe Bidens fordel.

Under Trumps fire år som præsident har forholdet mellem USA og Kina været præget af en handelskrig og tiltagende spændinger mellem de to stormagter.

