Trump anklager venstrefløjen for at stå bag gadeslagsmål: De angreb ældre og familier

USA’s præsident, Donald Trump, anklager venstrefløjsaktivister for at angribe Trump-støtter ved en demonstration i Washington D.C. lørdag aften.

Efter en relativt fredelig demonstration til støtte for Trumps påstand om valgsvindel ved præsidentvalget 3. november, hvor Demokraten Joe Biden er erklæret vinder, udbrød der sidst på aftenen uroligheder.

Mindst en person er ifølge NBC News i kritisk tilstand, mens 20 personer er anholdt.

Ifølge Trump er den venstreorienterede aktivistbevægelse Antifa skyld i urolighederne. Og den demokratiske borgmester, Muriel Bowser, er ansvarlig for ikke at have slået hårdt nok ned mod uromagerne, mener Trump.

»Den radikale venstrefløjs Antifa-udskud blev let afvist af den store Trump-demonstration, blot for at vende tilbage om aftenen, efter at 99 procent af demonstranterne var gået hjem, for at angribe ældre og familier. Politiet kom, men for sent. Borgmesteren passer ikke sit arbejde«, skriver Trump på Twitter.

Ifølge NBC News var medlemmer af den højreorienterede militsgruppe Proud Boys involveret i flere af slåskampene. De skulle blandt andet være stødt sammen med tilhængere af Black Lives Matter-bevægelsen.

Foto: Carlos Barria/Ritzau Scanpix De højreekstreme Proud Boys var involveret i flere slagsmål.

De højreekstreme Proud Boys var involveret i flere slagsmål. Foto: Carlos Barria/Ritzau Scanpix

Præsidenten anklager desuden de amerikanske medier for ikke at dække demonstrationen tilstrækkeligt.

»Fake News-medierne har næsten ikke nævnt de titusindvis af personer, der kom til Washington D.C. og flere andre steder i landet«, skriver Trump på Twitter.

»De stille medier er fjender af folket, skriver præsidenten desuden.

Trump har endnu ikke anerkendt valgnederlaget efter præsidentvalget, hvor Joe Biden har vundet 306 valgmænd mod Trumps 232.

Trumps valgkampagne og advokater har indgivet søgsmål til dommere i flere stater. Men indtil videre er påstandene om valgsvindel blevet afvist på grund af manglende beviser.

ritzau