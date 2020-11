New Yorks første og hidtil eneste sorte borgmester er død

David Dinkins, der var den første og hidtil eneste sorte borgmester i New York, er mandag lokal tid død. Han blev 93 år. Umiddelbart tyder det på, at Dinkins er død af naturlige årsager, oplyser politiet i New York City ifølge nyhedsbureauet AP.

Som den første sorte borgmester i New York City var han med til at nedbryde væsentlige barrierer. Men Dinkins, som var demokrat, nåede kun at sidde på posten i en enkelt periode. Dinkins efterfulgte i 1990 borgmesteren Ed Koch. Ifølge New York Times blev Dinkins af flere anset som et kompromisvalg blandt vælgere, som var trætte af raceuroligheder, kriminalitet og økonomiske problemer i storbyen.

Dinkins oplevede dog også selv væsentlige problemer med raceuroligheder i sin borgmestertid. Under det, der er blevet kendt som Crown Heights-krisen, brød der over fire dage i 1991 vold og uroligheder ud i New York-bydelen Brooklyn. Her blev Dinkins af kritikere beskyldt for manglende handlekraft, og efter et smalt valgnederlag i 1994 måtte han overlade embedet til Rudy Giuliani.

Netop Giuliani, der længe har været republikaner, har på Twitter sendt sine kondolencer til de mange borgere i New York, der »elskede og støttede« Dinkins.

»Han gav en stor del af sit liv til hæren og til vores fantastiske by«, skriver Giuliani om Dinkins, der blandt andet gjorde tjeneste i den amerikanske flåde i Korea før sin tid som borgmester.

Dinkins var søn af en barberer. Han havde grader i jura og matematik fra Brooklyn Law School og Howard University. Han har efter sin tid som borgmester i en periode siddet i bestyrelsen i Det Amerikanske Tennisforbund og været tilknyttet Columbia University School of International and Public Affairs som en såkaldt professor of professional practice (særlig titel med fokus på praktisk erfaring, red.).

