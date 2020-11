Bidens stemmetal overstiger 80 millioner

Joe Biden er nu den første amerikanske præsidentkandidat, der har fået over 80 millioner stemmer ved et valg.

Det skriver CNN natten til onsdag dansk tid, mens de sidste stemmer flere uger efter valget fortsat tælles op flere steder i landet.

Derfor ventes antallet af stemmer på Biden fortsat at stige lidt.

Tirsdag aften lokal tid er der registreret i alt 80.011.000 stemmer på Biden og 73.800.000 stemmer på Donald Trump, skriver det amerikanske medie.

Dermed har Trump opnået næstflest stemmer nogensinde.

Obama havde indtil dette valg rekorden for den præsidentkandidat, der havde opnået flest stemmer ved et valg med 69.498.516 stemmer i 2008 ifølge CBS.

Biden har i alt skaffet sig 306 valgmænd, hvilket er et godt stykke over de 270, som det kræves for at blive USA’s præsident.

Donald Trump har 232.

Den højeste stemmedeltagelse i nyere tid

Det estimeres af United States Elections Project, at mindst 66,5 procent af stemmeberettigede i USA har stemt, hvilket er et godt stykke under den højeste valgdeltagelse nogensinde, men meget højt i nyere tid.

Allerede inden valget var en høj valgdeltagelse forventet. Det skyldes blandt andet, at millioner stemte før selve valgdagen tirsdag 3. november.

Mange var bekymrede for coronasmitte i forbindelse med stemmeafgivelsen og stemte enten via brev eller benyttede sig af drive-in-stemmesteder.

Selv om det samlede antal stemmer på en kandidat i USA – den såkaldte popular vote – er et tal, der ofte fremhæves, er det ikke det, der afgør det amerikanske præsidentvalg.

Det er derimod flertallet i valgmandskollegiet, som bestemmes af en kandidats samlede antal valgmænd, som de opnår ved at få flest stemmer i en delstat.

Trump har endnu ikke erkendt sit nederlag.

Joe Biden har dog nu formelt mulighed for at begynde processen med at overtage præsidentposten i USA og få sin administration på plads efter sin valgsejr.

Det skyldes, at det føderale organ General Services Administration (GSA) i et brev mandag har anerkendt Joe Biden som valgets vinder.

Ritzau