Trump sviner republikaner til og tordner om valgfusk i første vælgermøde efter sit nederlag. Det kan gøre Bidens liv nemmere

Jamie Hickox står i kø til at købe en omgang BBQ ribs, mens et gigantisk amerikansk flag rejser sig over scenen her i Valdosta i det sydlige Georgia, hvor præsident Trump skal tale til sit første vælgermøde siden præsidentvalget.

Den 49-årige Jamie Hickox, en lokal biografejer, har haft et hårdt år. Hendes biograf er ved at gå bankerot på grund af corona. Det samme er hendes restaurant. Men hvad værre er – meget værre – så forsøger kræfter flere steder fra at snyde hendes præsident Donald J. Trump fra sin valgsejr, siger hun.

»Det er fusk, det er fusk, det er fusk«, siger hun og gentager sine ord som for at give dem mere vægt.