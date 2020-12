Pressede californiske hospitaler udskyder operationer

Sundhedsmyndigheder i Los Angeles advarer om, at hospitaler er ved at løbe tør for plads. Særligt er der bekymring for, at julen kan give forøget styrke til det udbrud, der for tiden raser i den amerikanske millionby, skriver Los Angeles Times.

I løbet af juleaftensdag døde 140 coronasmittede i hele Los Angeles County, hvilket svarer til et dødsfald hvert 10. minut.

»Selv om det allerede står slemt til, så har vi næppe set det værste endnu«, siger Christina Ghaly, som er amtets sundhedsdirektør, mandag lokal tid.

Los Angeles’ borgmester, Eric Garcetti, har i et tidligere interview ifølge nyhedsbureauet dpa endda sagt, at hvis der i de kommende uger kommer en ny bølge, »vil det resultere i billeder af folk på hospitalsgangene ligesom i New York eller Norditalien«.

Tegn på stagnering i smitteudvikling

Også i resten af det folkerige, sydlige Californien blinker advarselslamperne. Det store private hospitals- og sundhedskonsortiet Kaiser Permanente har ifølge nyhedsbureauet dpa besluttet, at ikke-akutte operationer udskydes over hele delstaten. Udskydelsen gælder indtil 10. januar i det sydlige Californien og 4. januar i det nordlige Californien.

»Vi forstår bekymringer fra patienter, men tror på, at disse nødvendige skridt vil hjælpe os med at sikre den fortsatte kapacitet til at holde kvaliteten og samtidig forberede os på de ventede stigninger i antallet af covid-19-patienter«, lyder det i en udtalelse fra Kaiser Permanente.

Imens ventes snart en beslutning om, hvorvidt et påbud i hele Californien om at blive hjemme forlænges.

»Dette er en periode fyldt med ængstelighed«, siger guvernør Gavin Newsom ved et pressemøde mandag lokal tid ifølge Reuters.

Han fortæller ifølge nyhedsbureauet, at der er tegn på stagnering i smitteudviklingen nogle steder i delstaten. Men i Los Angeles fortsætter stigningerne, skriver Reuters.

ritzau