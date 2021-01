Lavinen ruller: Én efter én trækker de sig fra Trump og skader hans økonomi

USA’s præsident, Donald Trump, bliver nu økonomisk presset fra ikke en, ikke to, men tre markante sider oven på sidste uges storm mod den amerikanske Kongres.

Kæmpebanken Deutsche Bank vil stoppe fremtidigt samarbejde med præsidenten. Andre banker og store firmaer, lige fra danske Novo Nordisk til Coca-Cola, har lukket for tilskud til Det Republikanske Parti. Og allersenest har borgmesteren i New York City bekendtgjort, at byen ophæver alle forretningsaftaler med præsidenten.

Trump og hele hans brand lader til at være blevet giftigt, som Kathryn Wylde, leder af gruppen The Partnership for New York City – en indflydelsesrig gruppe af investorer, bankoverhoveder og virksomhedsledere – onsdag sagde til avisen The Washington Post: