Afstemning i Senatet giver Trump medvind før rigsretssag

Demokraterne kan få svært ved at få dømt tidligere præsident Donald Trump i den rigsretssag, der begynder i USA’s Senat 8. februar.

I hvert fald hvis den afstemning, der fandt sted i Senatet tirsdag aften dansk tid, kan tages som et fingerpeg.

Her stemte 45 af de 50 republikanske senatorer for et forslag om at droppe rigsretssagen, fordi den ifølge deres opfattelse strider mod USA’s forfatning, idet Trump allerede har forladt præsidentposten.

Resolutionen, der var fremsat af den konservative senator Rand Paul, havde dog 55 stemmer imod sig og blev ikke vedtaget.

Alle 50 demokrater i Senatet stemte imod resolutionen. De fem republikanere, der brød med partidisciplinen, er blandt andre Mitt Romney og Susan Collins, der begge regnes som moderate.

17 republikanere kan fælde Trump

Når rigsretssagen mod Trump indledes om mindre end to uger, skal der to tredjedeles flertal - altså 67 stemmer - til at dømme Trump i Senatet.

Det betyder, at 17 republikanske senatorer skal stille sig på Demokraternes side og stemme imod Trump.

Afstemningen tirsdag aften tyder dog på, at der ikke er flertal for at dømme ham, skriver New York Times.

Hvis Trump mod forventning kendes skyldig, vil han blive frataget muligheden for igen at stille op som kandidat til et føderalt embede.

Samtlige 100 medlemmer af Senatet blev tirsdag aften dansk tid taget i ed. Under rigsretssagen fungerer de som både dommere og nævningeting, skriver nyhedsbureauet dpa.

Donald Trump er den eneste præsident i USA’s historie, der to gange er blevet stillet for en rigsret.

Den første rigsretssag endte med hans frifindelse i februar 2020. Sagen handlede om, hvorvidt han havde misbrugt sin magt til at presse Ukraine til at indlede en efterforskning af Hunter Biden. Han er søn af Trumps politiske rival og nuværende præsident, Joe Biden.

