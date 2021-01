USA skruer op og køber yderligere 200 millioner vaccinedoser

USA’s regering har indkøbt yderligere 200 millioner doser covid-19-vaccine, oplyser USA’s præsident, Joe Biden, tirsdag lokal tid. Det skulle gøre det muligt i alt at vaccinere 300 millioner amerikanere, inden sommeren 2021 er ovre. Der bor knap 330 millioner mennesker i USA.

100 millioner af de nye doser er indkøbt hos medicinalselskabet Pfizer, der sammen med tyske BioNTech har lavet en vaccine. De andre 100 millioner er indkøbt hos Moderna. Det er de to selskaber, som har fået godkendt vacciner hos den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA.

»Vi har endnu ikke fået dem, men de er blevet bestilt«, siger Joe Biden.

»Vi forventer, at de her 200 millioner doser bliver leveret denne sommer«.

Det seneste vaccineindkøb betyder, at USA i alt har bestilt 600 millioner doser coronavaccine. Præsident Joe Biden har lovet at distribuere i alt 100 millioner vaccinedoser på sine første 100 dage som præsident. Der skrues nu også op for uddelingen af vacciner til delstater og territorier. Således vil de få 10 millioner doser ugentligt i stedet for 8,6 millioner.

»Det her kommer til at give yderligere millioner af amerikanere mulighed for at blive vaccineret tidligere end ventet«, siger Joe Biden.

USA’s nye præsident fortæller også, at det at vaccinere hele USA’s befolkning udgør en enorm udfordring. Han langer samtidig ud efter sin forgænger på posten, Donald Trump. Således mener Biden, at det vaccineprogram, som han overtager styringen af, »stod værre til end ventet«, og han forventer, at »det bliver værre, før det bliver bedre«.

»Ifølge eksperter vil dødstallet overstige 500.000 i slutningen af næste måned. Og smittetallene vil fortsætte med at stige«, siger Biden.

ritzau