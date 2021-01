Trump og Republikanerne vil gå efter Repræsentanternes Hus

USA’s tidligere præsident Donald Trump har torsdag mødtes med mindretalslederen i Repræsentanternes Hus, republikaneren Kevin McCarthy, i Florida.

Her talte de blandt andet om Det Republikanske Partis fremtid.

Det primære emne for mødet var at vinde Repræsentanternes Hus tilbage fra Demokraterne ved midtvejsvalget i 2022.

Det fremgår af en erklæring fra Trump-lejren.

»I dag (torsdag, red.) forpligtede præsident Trump sig til at hjælpe de valgte republikanere i Repræsentanternes Hus og Senatet i 2022, udtaler McCarthy i erklæringen.

I USA bliver tidligere præsidenter stadig tituleret ’Mr. President’ af offentligheden, selv når de ikke længere sidder i embedet.

Kevin McCarthy kritiserer samtidig Demokraterne for at igangsætte en rigsretssag mod Trump, ’der nu er en privat borger’.

Tog afstand fra Trump efter angreb

McCarthy har været en tæt allieret med Trump. Han bakkede blandt andet op om Trumps udokumenterede påstande om valgsvindel.

McCarthy tog dog afstand fra Trump efter et angreb på Kongressen i begyndelsen af januar, hvor den tidligere præsident er anklaget for at have opildnet til urolighederne.

Det er også disse anklager, der ligger til grund for, at Trump om knap to uger skal for rigsretten.

Torsdag lader det til, at Trump og McCarthy igen har fundet melodien. Billeder fra mødet viser dem grinende.

Efter at Joe Biden blev indsat som præsident, har Trump trukket sig tilbage i Palm Beach i Florida, hvor han bor nu.

Der har været spekulationer om, hvorvidt Trump har planer om at danne et nyt parti som alternativ til Det Republikanske Parti.

Men i erklæringen torsdag lader det indtil videre til, at Trump har droppet idéen.

