Republikansk outsider får frataget udvalgsposter i Kongressen

Den kontroversielle republikaner Marjorie Taylor Greene bliver frataget sine arbejdsopgaver i to udvalg i Repræsentanternes Hus. Det står klart efter en afstemning i kammeret torsdag.

Afstemningen blev søsat af Demokraterne efter blandt andet en historie fra mediet CNN om, at Taylor Greene, der blev valgt ind i november 2020, har liket opslag på Facebook, der opfordrer til vold mod demokrater.

Fakta Det har Marjorie Taylor Greene sagt I 2018 antydede hun, at angrebet mod USA 11. september 2001 var en del af en konspiration, som regeringen stod bag.

I et Facebook-opslag har hun antydet, at skovbrande i Californien kan være blevet påsat af en laser fra rummet, som blev kontrolleret af en gruppe, der blandt andet inkluderede banken Rothschild.

Hun har på Facebook erklæret sig enig i, at et skoleskyderi i Parkland i delstaten Florida var iscenesat med det formål at få strammet våbenlovgivningen i USA. På Facebook har Taylor Greene desuden liket andres udtalelser om, at ledende demokrater burde skydes.

Om John F. Kennedy Jr.’s flystyrt i 1999 har hun sagt, at »det er endnu et af Clinton-drabene«.

Hun har i Facebook-videoer udtalt, at sorte er »slaver af Det Demokratiske Parti«, og at de to første muslimske kvinder, der blev valgt ind i Repræsentanternes Hus i 2018, var en del af en »islamisk invasion af regeringen».

Hun har udtalt, at hun tror, at Barack Obama er muslim.

Hun har tilbage i 2017 i en række videoer på nettet promoveret QAnon og kaldt bevægelsens ukendte leder for »en patriot«. Den stærkt højreorienterede bevægelse mener blandt andet, at der er en satanisk og pædofil kult, som opererer i toppen af det amerikanske samfund. Kulten inkluderer både politikere, forretningsfolk, Hollywood-skuespillere og mediefolk. Kilder: CNN, NPR, Politico. Vis mere

»Jeg har aldrig stået i en sådan situation før, hvor et kongresmedlem har udtalt sig så ondskabsfuldt og sårende, deltaget i krænkelser af kolleger og udtrykt støtte til politisk vold«, sagde flertalsleder for Demokraterne Steny Hoyer inden afstemningen:

»Det her handler ikke om partiet. Det handler om, hvorvidt man vil stemme for ordentlighed og sandhed«.

Foto: House Tv/Ritzau Scanpix Den demokratiske flertalsleder Steny Hoyer viser her et af de opslag på Facebook, som nu koster Marjorie Taylor Greene pladsen i to udvalg i Repræsentanternes Hus.

Den demokratiske flertalsleder Steny Hoyer viser her et af de opslag på Facebook, som nu koster Marjorie Taylor Greene pladsen i to udvalg i Repræsentanternes Hus. Foto: House Tv/Ritzau Scanpix

230 stemte for at straffe Greene for hendes tidligere udtalelser, mens 199 stemte imod. Dermed var der 11 republikanere, der gik imod partilinjen og tilsluttede sig linjen hos Demokraterne, hvor alle stemte for.

»I vil fortryde det her«

Greene selv havde tidligere på dagen i en tale til Repræsentanternes Hus udtrykt, at hun var »ærgerlig« over nogle af sine tidligere udtalelser. Republikaneren er på sociale medier blandt andet kommet med konspiratoriske udtalelser om 11. september, den stærkt højreorienterede og konspiratoriske QAnon-bevægelse og iscenesatte skoleskyderier.

»I vil fortryde det her« Kevin McCarthy, Republikanernes mindretalsleder

Hos Det Republikanske Parti har man imidlertid set afstemningen som et partipolitisk motiveret »angreb«. Flere fra partiet mener, at det vil være en farlig tendens, hvis kongresmedlemmer begynder at blive bedømt på udtalelser før deres politiske karriere.

»I vil fortryde det her«, siger Republikanernes mindretalsleder, Kevin McCarthy.

»Hvis folk skal bedømmes på baggrund af, hvad de har sagt, inden de overhovedet kom ind i Repræsentanternes Hus, og hvis flertallet skal til at bestemme, hvem der sidder i udvalg, så håber jeg, at I holder jeres egen standard, for vi har en lang liste«, tilføjer han.

ritzau