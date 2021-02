Der var været stille om Trump siden hans exit fra Det Hvide Hus. På søndag vender han tilbage til rampelyset

Den tidligere præsident Donald Trump skal holde en tale senere i denne måned i byen Orlando i Florida, oplyser en unavngiven kilde med kendskab til planerne. Det bliver Trumps første officielle tale, siden han forlod Det Hvide Hus 20. januar, da Joe Biden overtog præsidentembedet.

Talen er planlagt til at finde sted søndag den 28. februar på en konservativ politisk konference. Arrangementet er den største årlige samling af konservative politikere. Trump vil »tale om Det Republikanske Parti og den konservatives bevægelses fremtid«, oplyser kilden. Den tidligere præsident forventes også at udfordre den »den katastrofale grænsepolitik«, som hans efterfølger Joe Biden fører.

Trumps fire år i Det Hvide Hus sluttede, kort efter at han blev anklaget for at opildne til dødbringende uroligheder i og ved Kongressen den 6. januar, hvor lovgivere var i færd med at godkende Bidens valgsejr.

Ingen Pence

Trump blev i denne måned frikendt ved rigsretten for anklagerne, men han har udtrykt sine vrede over de republikanere, der gik imod ham. Det gælder blandt andet Senatets mindretalsleder, Mitch McConnell, der er USA’s øverste valgte republikaner. McConnell sagde efter afgørelsen, at Trump trods frikendelsen var ’praktisk og moralsk ansvarlig’ for det dødelige stormløb mod Kongressen.

Flere toprepublikanere, der betragtes som mulige kandidater til partiets præsidentvalg i 2024, skal også tale ved konferencen. Det gælder blandt andre den tidligere udenrigsminister under Trump, Mike Pompeo, og Kristi Noem, der er guvernør i South Dakota.

To fremtrædende republikanere fra Trumps administration, der ikke er på talerlisten til næste weekends konference, er den tidligere FN-ambassadør Nikki Haley og den tidligere vicepræsident Mike Pence. En anden kilde fortæller, at Trump for nylig har afvist en anmodning fra Haley om at mødes, efter at hun var kritisk over for Trump i en artikel.

ritzau