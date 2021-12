Senatet baner vejen for at afværge amerikansk gældskrise

Senatet i USA har torsdag godkendt det første af to lovforslag, der behøves for at hæve landets gældsloft på 28.900 milliarder dollar.

Repræsentanternes Hus, som er det andet kammer i den amerikanske kongres, godkendte lovgivningen onsdag med stemmerne 222-212. Det var med støtte fra en enkelt republikaner. Det er demokraterne, der har flertal i Repræsentanternes Hus.

Torsdag var fordelingen i Senatet 59-35 med opbakning fra 10 republikanere. I Senatet er 50 republikanere, 48 demokrater og to uafhængige, som typisk stemmer med Demokraterne. I tilfælde af stemmelighed har vicepræsidenten, demokraten Kamala Harris, den afgørende stemme.

Landets præsident, Joe Biden, forventes at underskrive lovforslaget inden længe. Lovforslaget gør det muligt at vedtage endnu et af slagsen i de kommende dage. Det andet lovforslag vil øge statens autoritet i forhold til at optage gæld.

»Jeg er optimistisk for, at vi efter dagens afstemning vil være i en glidende udvikling mod at undgå en katastrofal misligholdelse«, sagde Chuck Schumer, demokraternes ledende senator, i en tale inden afstemningen.

Finansminister Janet Yellen har tidligere opfordret Kongressen til at hæve loftet før onsdag i næste uge. Med resultatet i Senatet ser det ud til, at den er på vej til at nå dette. Efter den dato er der ifølge Yellen risiko for, at finansministeriet ikke er i stand til at klare alle betalingsforpligtelser til tiden.

»Ingen ønsker at se USA gå i betalingsstandsning. Som finansminister Yellen har advaret om, så kan en misligholdelse af gælden udviske alt det, vi har gjort for at komme os efter coronakrisen«, sagde Chuck Schumer ifølge nyhedsbureauet AFP onsdag.

Republikanerne har i flere måneder forsøgt at tvinge demokraterne til på egen hånd at hæve gældsloftet. De vil koble tiltaget til Bidens ’Build Back Better’-plan på 1.750 milliarder dollar. Den afsætter blandt andet penge til uddannelse, klima og sociale tiltag. Imens mener demokraterne, at lovgivningen er nødvendig for at finansiere en betydelig gæld, som, de mener, er opstået, da republikanske Donald Trump var præsident.

Demokraterne mener, at republikanerne villigt hævede regeringens gæld med omkring 7.850 milliarder dollar. Det skete ifølge demokraterne delvist gennem omfattende skattenedsættelser og udgifter til at bekæmpe covid-19-pandemien.

Tirsdag ventes afstemningen om det andet lovforslag i Senatet og Repræsentanternes Hus.

