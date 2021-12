Biden besøger tornadoramt by: »Jeg har ikke før set så store ødelæggelser efter en tornado«

Dynger af mursten og henslængte brædder, hvor der engang var huse. Bygning efter bygning, der er forvandlet til pindebrænde af stærke naturkræfter. Og kraner, der er i gang med at rydde op. USA’s præsident, Joe Biden, gik onsdag en tur gennem det, der er tilbage af byen Mayfield i Kentucky, da han besøgte de områder, der blev værst ramt af tornadoer i weekenden.

Naturkatastrofen kostede mindst 74 mennesker livet i Kentucky, mens 14 blev dræbt i andre delstater. Over 100 mennesker er stadig savnet i Kentucky, og det er ventet, at dødstallet vil stige. Blandt de døde er 12 børn. De materielle ødelæggelser løber op i milliarder af dollar.

Biden har lovet hjælp fra den føderale statskasse til at genopbygge Mayfield og andre steder, hvor tornadoerne gjorde skade.

»Jeg har ikke før set så store ødelæggelser efter en tornado«, sagde Biden.

»I skal ikke tøve med at bede om noget«, sagde han henvendt til byens lokale myndigheder.

Præsidenten stoppede for at tale med en kvinde, der sad i ruinerne af en bygning i byen med de omkring 10.000 indbyggere. Han stoppede også op i en af Mayfields gader for at bede sammen med blandt andre byens borgmester og den lokale biskop, der var med på rundturen.

Efter besøget i Mayfield skal præsidenten videre til Dawson Springs, der ligger lidt over 100 kilometer fra Mayfield. Begge byer blev stort set jævnet med jorden, da tornadoerne ramte.

Formålet med Bidens besøg er at sikre, at USA’s regering gør, hvad den kan, for hurtigst muligt at få hjælp ud til de katastroferamte områder, sagde hans pressetalskvinde Karine Jean-Pierre tidligere onsdag.

