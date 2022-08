USA-analytiker kalder »højspændt situation« dybt alvorlig: »Hvis det er rigtigt, er der ikke noget at sige til, at der ikke var andre udveje end en ransagning«

Ransagningen af Donald Trumps ejendom i Florida er blevet så politiseret, at den amerikanske justitsminister var tvunget til at forsøge at lette presset på FBI og justitsministeriet, vurderer USA-analytiker Anders Agner Pedersen, chefredaktør på Kongressen.com.