Trumps kampagne appellerer afgørelse i Pennsylvania

Præsident Donalds Trumps valgkampagne har søndag meddelt en domstol, at den vil appellere en afgørelse i delstaten Pennsylvania. Her afviste en føderal dommer lørdag et søgsmål om at få millioner af brevstemmer tilsidesat.

Dommerens afvisning var endnu et slag mod Trumps forsøg på at få omgjort resultatet af præsidentvalget.

Beslutningen om at appellere afgørelsen fremgår af retsdokumenter, som nyhedsbureauet Reuters har set.

Distriktsdommer Matthew Brann i byen Williamsport beskrev i sin afgørelse lørdag de juridiske argumenter fra Trumps lejr i sagen som ’anstrengte og uden reel værdi’. Han sagde at det generelt var hans indtryk, at sagen består af ’spekulative påstande’.

Han tilføjede, at han ikke ’har beføjelser til at tage stemmeretten fra en enkelt person og i endnu mindre grad millioner af borgere’.

Giuliani er skuffet over afgørelse

Søgsmålet i Pennsylvania, som blev indgivet 9. november, har som påstand, at valgtilforordnede ikke behandlede brevstemmer ens.

I det oprindelige søgsmål var der også en påstand om, at nogle republikanske valgobservatører ikke fik lov at komme tæt nok på optællingen af brevstemmer.

Den del af søgsmålet blev dog droppet igen 15. november. Men efterfølgende bad Trump-kampagnen om at få det tilføjet igen. Trumps advokat Rudy Giuliani har sagt, at han er skuffet over afgørelsen.

»Dagens beslutning vil dog også hjælpe os med vores strategi om hurtigt at nå til højesteretten, sagde han lørdag.

Et blandt flere søgsmål

Biden vandt med mere end 81.000 stemmer i Pennsylvania.

Søgsmålet er et blandt flere, som Trump og hans republikanske støtter har indgivet efter valget.

De har også forsøgt at få ændret resultatet ved omtællinger og direkte pres på medlemmer af delstaternes lovgivende forsamlinger. Senest har præsidenten lørdag lokal tid bedt om en omtælling i Georgia efter et nederlag her.

Ligeledes lørdag har både Republikanernes nationale partiorganisation og partiets afdeling i Michigan bedt Michigans valgmyndigheder om at udsætte godkendelsen af valgresultatet i 14 dage.

ritzau