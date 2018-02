Er du stadig på Facebook? Så er du officielt gammel De unge svigter Facebook, viser nye tal: Det er passé at være på samme medie som far, mor og bedsteforældre.

Facebook! Det sted, man tager hen for at blive mindet om fjerne bekendtes fødselsdage og se top-ti over deres fotos af blodrøde solnedgange.

Og fortsat en digital forsamlingsklub, langt de fleste danskere i alle generationer har medlemskort til. Men det kan være under forandring.

Nye tal fra USA og Storbritannien viser, at Facebook er ved at miste grebet om brugere under 24 – især fordi de ikke gider være på et medie, der er populært blandt forældre og bedsteforældre, og hellere vil på nye medier som Snapchat.

Det globale analysefirma eMarketer forventer, at alene i USA vil to millioner brugere under 24 nedlægge deres konti i løbet af 2018.

»Facebook taber brugere i et omfang, der er endnu hurtigere end forventet«, skriver eMarketer.

Det samlede antal amerikanske brugere af Facebook forventes i år at vokse med 1 procent til knap 170 millioner, men kun fordi der stadig strømmer så mange ældre brugere til, at det opvejer faldet blandt de unge. En tendens, der ikke tegner godt på lidt længere sigt.

Snapchat vinder frem

Det samme mønster gør sig gældende i Storbritannien, siger Bill Fisher, senioranalytiker ved eMarketer. Her ventes antallet af unge brugere at falde med 700.000 i 2018, mens den største vækst vil være blandt brugere over 65.

Facebook har et teenageproblem Bill Fisher, senioranalytiker, eMarketer

»Facebook har et teenageproblem«, siger Bill Fisher til avisen The Guardian og forklarer, at den sociale mediegigant indtil nu har holdt faldet stangen ved at investere i fototjenesten Instagram.

Men Instagram er under hårdt pres fra konkurrenten Snapchat, der er populær på sin grundide om kun at lade opdateringer være tilgængelige i kort tid: Vær på eller gå glip.

Snapchat udsendte for en uge siden friske regnskabstal, der overraskede positivt. Med 187 millioner faste brugere ligger mediet stadig langt efter Facebook – som har over 2 milliarder medlemmer – men tallet stiger støt. Meddelelsen sendte selskabets aktiekurs op med 20 procent.

Danskerne er forsinkede

Det er svært at finde tal for Danmark, der svarer til eMarketers. Men forudsigelserne passer med, hvad der ses her, siger Kasper Dalby, der er fuldmægtig i Slots- og Kulturstyrelsen og medansvarlig for styrelsens årlige undersøgelse af brugere af sociale medier.

»De seneste tal fra eMarketer viser, at der er mange unge Facebook-brugere, der sletter deres profiler. Så der bliver færre brugere i de yngre segmenter. Når de spørges hvorfor, siger de, at det ikke er fedt at være på et medie, deres forældre og bedsteforældre også ser«, siger han.

Den seneste opgørelse fra november viser, at Facebook fortsat klart dominerer det danske sociale mediemarked; 66 procent af internetbrugerne er på Facebook mindst en gang om ugen. Nummer to og tre er Snapchat og det Facebook-ejede Instagram med henholdsvis 26 og 25 procent.

I Danmark er det svært at finde et andet socialt medie, der samler for eksempel begivenheder og fødselsdage i en pulje, og det er en fordel for Facebook. Alligevel er det sandsynligt, at vi vil se samme tendens her som i de to andre lande, påpeger Kasper Dalby.

»Det er almindeligt, at den udvikling, der ses i udlandet, kommer til Danmark med et par års forskydning«, siger han.